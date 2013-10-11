Fillerle insanlar arasında iletişim mümkün mü?

Bilim insanları, Afrika fillerinin insan işaretlerini içgüdüsel olarak anlayabildiğini düşünüyor.

İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'nden Ann Smet, fillerle yaptığı deneylerde, fillerin önüne koyduğu iki benzer kovadan, içinde ödül olduğu işaret edilen kovayı seçtiği görüldü.

Araştırmanın sonuçları Current Biology dergisinde yayımlandı. Deneyler Zimbabve'de bir hayvanat bahçesindeki fillerle yapıldı.

Araştırmanın sonuçlarını kaleme alan Profesör Richard Byrne, bu fillerin avlama operasyonlarından kurtarılan ve üzerine binilmesi amacıyla eğitilen hayvanlar olduğunu söyledi.

Byrne, bu terbiye sırasında görevlilerin el işareti değil, sözlü emir kelimeleri kullandıklarını vurguladı.

Buna rağmen fillerin, parmakla işaret etmenin anlamını kavradığı belirtiliyor.

'İnsana yakın'

Deneyleri yapan Smet, fillerin el işaretini takip etmeyi öğreneceğini umduklarını; ama bir şey öğrenmek zorunda kalmadan, en başından itibaren işaretin anlamını çözdüklerini kaydetti.

Smet, "Filler parmakla göstermeyi doğal olarak anlıyor; insana kavrama bakımından tahmin ettiğimizden daha fazla yakınlar." dedi.

Profesör Byrne ise filler üzerinde yapılan araştırmanın, evrim haritasının insana uzak bir dalında ayrıntılandırmayı sağladığını belirtti.

Byrne, "Bizle hiç ilgileri yok. Yani 100 milyondan fazla zamandır insanla ortak atası bulunmayan fil gibi bir hayvanda insan becerilerine benzer şeyler bulursak, onun tamamıyla ayrı evrildiğinden artık kesin emin olabiliriz." dedi.

Araştırmacılar, fillerin terbiye edilmesi ve büyük bedenleri nedeniyle tehlike oluşturmasına rağmen insanlarla yakın bağlar kurmasının nedenlerinin bu bulgular sayesinde anlaşılabileceğini belirtiyor.

Fillerin doğal ortamda kendi aralarında hortumlarıyla işaretleşiyor olabileceği düşünülüyor.

Smet, araştırmanın devamı olarak, fillerin hortumlarını yukarı ve dışarı doğru kaldırdıklarında tehlikeye mi işaret ettiklerini gözlemlemeye çalışacaklarını söyledi.

(BBC Türkçe)