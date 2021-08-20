Filiz Aygündüz'den yeni roman: Annem Beni Görsün

T24 Kültür Sanat

Gazeteci-yazar Filiz Aygündüz'ün, üçüncü romanı "Annem Beni Görsün" adıyla yayımlandı.

Halen Milliyet Sanat dergisi ile Milliyet Kitap ekinin genel yayın yönetmenliğini sürdüren Filiz Aygündüz'ün, 'Kaç Zil Kaldı Örtmenim?' ve 'Prens Prensesi Sevmedi'den sonra üçüncü romanı "Annem Beni Görsün" Doğan Kitap yayınları arasında çıktı.

Psikiyatr Alper Hasanoğlu ile birlikte hazırladıkları "Gel Hayattan Konuşalım" isimli bir nehir söyleşi kitabı da bulunan Aygündüz'ün son romanı için, Doğan Kitap'ın yayımladığı tanıtım metni şöyle:

"Gerçekten yaşamışsın. Gülmüş, eğlenmiş, acı çekmiş, başarısız olmuş, terfi almış, sevişmiş, terk edilmiş, aldatmış, güzel yemekler yemiş, içmiş, ağlamış, havalara uçmuş... Evlenmiş, boşanmış, kitaplar yazmış, kaybetmiş, kazanmış, süslenmiş, kirlenmiş, kırılmış, affetmiş, uykusuz kalmış, sarhoş olmuş... Hepsi gerçek hepsi yaşanmış. Gücümüzü tam da bu 'gerçek'ten alıyoruz. Hiçbir kuvvet bunu değiştirmiyor. Ölüm bile.'

Bu roman, görmek ve görülmek üzerine…

Zeynep başkalarını ve kendisini yazının aynasında görmek için romanlar yazıyor. Yaptığı portakal reçellerinin kokusu onu anne şefkatinin bahçesine, kaygısız günlerine götürüyor."

Filiz Aygündüz kimdir?

Filiz Aygündüz, 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli liselerde matematik öğretmenliği yaparken, sanat ve kadın dergilerinde serbest muhabir olarak çalıştı.

1995 yılında Duygu Asena'nın çıkardığı kadın dergisi Kim ve kültür sanat dergisi Negatif'e yazmaya başladı. Daha sonra 1999 yılında Milliyet Gazetesi Kültür Sanat Servisi ve Milliyet Sanat dergisinde muhabirlik yaptı. 2007 yılında Milliyet Gazetesi Kültür Sanat Servisi Müdürü oldu. Milliyet Sanat'ta muhabirlik, editörlük, yayın koordinatörlüğü görevlerinde bulunduktan sonra 2008'de derginin genel yayın yönetmenliğine getirildi. 2017-2020 yılları arasında Milliyet gazetesinin hafta sonu eklerini yönetti. Halen Milliyet Sanat dergisinde ve Milliyet Kitap ekinde genel yayın yönetmeni olarak görev yapıyor. Milliyet gazetesindeki "Bir Kahve İçimi" adlı köşesinde kültür sanat yazıları yazıyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde psikoloji yüksek lisansını tamamlayan Aygündüz'ün Doğan Kitap'tan çıkan 'Kaç Zil Kaldı Örtmenim?', 'Prens Prensesi Sevmedi' ve 'Annem Beni Görsün' adıyla yayımlanan üç romanı, Psikiyatr Alper Hasanoğlu ile birlikte hazırladıkları 'Gel Hayattan Konuşalım' isimli bir nehir söyleşi kitabı bulunuyor.