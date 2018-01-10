Filiz Akın ameliyat masasına yattı: Yüz felcine ramak kalmıştı

2002 yılında kansere yakalanan ve gördüğü tedaviyle hastalığı yenmeyi başaran Filiz Akın, bir kez daha hastanelik oldu. Kulak enfeksiyonu nedeniyle ameliyat masasına yatan ünlü oyuncunun yüz felci ve menenjite yakalanma riskiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Operasyon sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Akın şöyle dedi:

“Üç aydır serumlara, tüp takma ameliyatlarına rağmen sağ kulağımdaki enfeksiyon iyileşmiyordu. Prof. Dr. Günter Hafız, 23 Aralık’ta beni acil olarak ameliyata aldı. 6 saat süren, çok teknik ve karmaşık bir ameliyat geçirdim. Kulak zarı dahil, kulak içindeki tüm hasarlı dokular kazınarak boşaltıldı. Böylece kalıcı yüz felci ve menenjite dönüşebilecek bir tehlikeden ramak kala kurtarıldım.”