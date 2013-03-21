'Filistinlilerin de devlet kurma hakkı var'

Kudüs Kongre Merkezi'nde çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu 2 bin kadar kişiye konuşan ABD Başkanı, "İsrailliler yerleşim inşaatlarının barış sürecine zarar verdiğini görmeli” diye konuştu.

Obama, barış sürecinin geleceği için tarihi önem taşıyabileceği düşünülen konuşmasında, "İki halk için iki ayrı devlet kurulmalı" dedi.

ABD Başkanı, "Kendinizi onların yerine koyun. Dünyaya onların gözünden bakın. Filistinli bir çocuğun kendi ülkesinde yetişememesi, tüm hayatı boyunca her hareketini kontrol eden yabancı bir orduyla geçirmesi adil değil" ifadesini kullandı.

Önceden hazırladığı metinin dışına çıkarak, son dönemde tanıştığı bir grup Filistinli gençle ilgili anılarını da anlatan Obama şöyle dedi:

"Onlarla konuştukça kızlarımdan farklı olmadıklarını gördüm. Sizin kızlarınızdan, oğullarınızdan da farklı değiller."

'Yalnız değilsiniz'

Konuşmasında, İsrail'in, bölgesinde varlığını reddedenlerle çevrili olduğuna işaret eden Obama, “Bu nedenle İsraillilerin güvenliği çok önemli. İsrail'in var olma hakkına karşı çıkanlar, ayaklarının altındaki toprağı ve başlarının üstündeki gökyüzünü de reddedebilirler, çünkü İsrail hiçbir yere gitmiyor. ABD var oldukça yalnız değilsiniz” diye konuştu.



Obama, salondaki gençlerin gelecekleriyle yakından ilgilendiğini, bu nedenle bir arkadaş gibi konuşarak tavsiyelerde bulunmak istediğini söyledi.

“Barış, gerekli. Barış, gerçek güvenliğe giden tek yol” diyen Obama, “İsraillileri gerçekten koruyacak tek şey savaşın olmaması. Çünkü düşmanı durdurmak için ne bir duvar yeteri kadar yüksek ne de bir Demir Kubbe yeteri kadar güçlü” dedi.

Atılacak hiçbir adımın milyonların kalbindekileri ve aklındakileri bir gecede değiştiremeyeceğini ifade eden Obama, “Ancak Filistinlilerle sağlanacak bir ilerleme güçlü bir başlangıç noktası olur” diye konuştu.



