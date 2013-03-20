Obama: İsrail ile ortak bir hikâyeyi paylaşıyoruz

Göreve geldiği 2008 yılından bu yana İsrail'e ilk ziyaretini gerçekleştiren ABD Başkanı Barack Obama, Tel Aviv'e gitti.

Başkan Obama ve beraberindeki heyeti taşıyan Air Force One uçağı, Ben Gurion Havaalanı'na 12.20'de indi.

Obama, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından karşılandı. Merdivenlerden el sallayarak inen Obama, Peres ve Netanyahu ile sıcak bir şekilde kucaklaştı.

İsrail Ordusu (IDF) bandosunun ABD ve İsrail milli marşlarını çalmasının ardından ABD Başkanı Obama, tören kıtasını selamladı.

Obama, daha sonra kendisini karşılamak üzere alana gelen heyetle tokalaşarak sohbet etti.

Heyette yeni kabine üyeleri tam kadro yer alırken, dini cemaat liderleri ve askeri yetkililer de hazır bulundu.

'Obama'dan açıklama'

İsrail'i, başkanlığının ikinci döneminde gerçekleştirdiği ilk yurt dışı gezinin ilk durağı olarak seçmesinin tesadüf olmadığına dikkati çeken Obama, "Bu bölgede esen değişim rüzgarları hem umut hem tehlike getiriyor. O nedenle bu ziyareti, halklarımız arasındaki kopartılamaz bağı yinelemek, ABD'nin İsrail'in

güvenliğine olan bağlılığını tekrar vurgulamak ve İsrail ile komşularının halklarıyla doğrudan konuşmak için bir fırsat olarak görüyorum" dedi.

Kendisine zaman zaman ABD'nin neden İsrail'in yanında durduğunun sorulduğunu belirten Obama, "Cevabı basit, yan yana duruyoruz çünkü ortak bir hikayeyi paylaşıyoruz. Bu da kendi topraklarımızda özgür yaşamayı, lider olmayı, özgürlüğünü korumak için bedel ödeyen kahramanlar olmayı, farklılıklar barındıran ve göçmenler sayesinde sürekli yenilenen toplumlarımızı ifade ediyor" diye konuştu.

'Kutsal topraklara barış gelmeli'

ABD ile İsrail'in iki güçlü demokrasi olduğunun altını çizen Obama, iki ülke arasında ticaret, sağlık ve teknoloji alanında yaşanan işbirliğine de işaret ederek, şöyle konuştu:

"Yan yana duruyoruz, çünkü kutsal topraklara barış gelmeli. Zorlukların farkında olsak da hiçbir zaman komşularıyla barış içinde yaşayan bir İsrail'e dair vizyonumuzu kaybetmeyeceğiz. Ziyaretime şunu açıkça ifade ederek başlamak istiyorum. ABD, İsrail devletinin yanında duruyor, çünkü temel ulusal güvenlik

çıkarlarımız bundan yana. Bu iki ülkeyi de mutlu ve müreffeh kılıyor, dünyayı daha iyi bir yer haline getiriyor."

'İttifakımız sonsuz'

ABD Başkanı Obama, "İttifakımız ölümsüz ve sonsuz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

'Obama'nın programı'

Obama 3 günlük ziyareti kapsamında bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yarın da Batı Şeria'da Filistin lideri Mahmud Abbas'la bir araya gelecek.

Obama'nın gündeminde İsrail - Filistin barışı, İran'ın nükleer programı ve Suriye var. Ziyaret sırasında İsrail-Türkiye ilişkilerinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Ancak 3 günlük ziyaret sırasında İsrail ve Filistin arasında barış sürecini yeniden başlatmaya yönelik beklenti yüksek değil.

Batı Şeria'da da Filistin lideri Mahmud Abbas ile bir araya gelecek. Obama'ya ziyaretinde Dışişleri Bakanı John Kerry eşlik edecek.