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Dünya

Obama, Ramallah'ta Abbas'la görüşecek

Amerikan Başkanı Ramallah'ta birkaç saat kaldıktan sonra bir konuşma yapmak için Kudüs'e gidecek

21 Mart 2013 10:51

ABD Başkanı Barack Obama, bugün Ramallah'ta Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek.

İki liderin İsrailliler ile Filistinliler arasındaki müzakerelerin geleceğini ele almaları bekleniyor.

Amerikan Başkanı Ramallah'ta birkaç saat kaldıktan sonra bir konuşma yapmak için Kudüs'e gidecek.

Obama dün Başkan olarak ilk kez İsrail'i ziyaret etmiş ve Başbakan Benyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.

Görüşmede liderler iki devletli çözüme bağlılıklarını teyit etti.

 

'Obama Filistinlileri düş kırıklığına uğrattı'

 

Obama Kudüs'teki açıklamaları sırasında Orta Doğu'da kalıcı bir barış sağlanabilmesi için, egemen Filistin devletiyle yan yana yaşayacak, güvenlik kaygıları dikkate alınan güçlü bir Yahudi devletinin varlığına ihtiyaç olduğunu söyledi.

BBC Ramallah muhabiri Jon Donnison Obama'nın dün ABD'yi İsrail'in en güçlü müttefiki ilan ettikten sonra Batı Şeria ziyaretinin zorlu geçebileceğine dikkat çekiyor.

Muhabirimiz, Filistinlilerin, Amerikan liderinin politikalarından düş kırıklığına uğradığını ve beklentilerinin yüksek olmadığını vurguluyor.

Obama 2009'da Kahire'de yaptığı konuşmada Filistilerin koşullarını tahammül edilemez olarak nitelemiş ve vatanlarına kavuşma yolunda acılar çektiklerini söylemişti.

Muhabirimiz, o zamandan beri fazla bir şeyin değişmediğini, Orta Doğu'nun en çetin sorununun Arap Baharı'nın gölgesinde kaldığını, ABD ve İsrail'in ilgisinin İran ve Suriye'ye kaydığını belirtiyor.

 

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