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Dünya

Filistin, Uluslararası Ceza Mahkemesi üyesi oldu

Üyelik Filistin'e, İsrail'e karşı savaş suçlarından dava açma imkanı tanıyacak

01 Nisan 2015 16:52

Filistin Yönetimi bugün yapılan bir törenle resmen Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) üye oldu. 

Mahkemeye üyelik Filistin'e, İsrail'e karşı savaş suçlarından dava açma imkanı tanıyacak. Ancak aynı şekilde Filistinli militan gruplar aleythine dava açılmasının da önü açılacak.

Filistinlilerin, İsrail aleyhinde, 2014 yılında Gazze'deki eylemlerinden ve yeni Yahudi yerleşim merkezleri inşa etme girişimlerinden dolayı dava açmaya hazırlandıkları bildiriliyor.

İsrail UCM'ye üye değil. İsrailli yetkililer de henüz Filistin'in üyeliği konusunda bir yorumda bulunmadı.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Filistin Yönetimi, UCM'nin kuruluş anlaşmasını Ocak ayında kabul etmiş, uluslararası insan hakları kuruluşları bu gelişmeyi memnunlukla karşılamıştı.

Filistinlilerin UCM'ye üyeliği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin devleti kurulmasına karşı sert söylemiyle seçimlerde zafer kazanmasının ardından, taraflar arasında barış görüşmeleri yapılması olasılığının iyice zayıfladığı bir döneme rastlıyor.

Netanyahu daha sonra sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemişti.

 

Meşal: Netanyahu barış sürecini öldürdü

 

Öte yandan, Hamas lideri Halid Meşal de Netanyahu'yu "barış sürecini öldürmekle" suçladı.

Halid Meşal, BBC Orta Doğu editörü Jeremy Bowen'e verdiği mülakatta, uluslararası topluma İsrailli liderlerin radikal tutumlarına son vermeleri çağrısında bulundu.

Meşal, "İsrail, aşırı görüşlere prim tanıyan liderliği ile barış sürecini, iki devletli bir çözümü ve Filistin davasına siyasi bir çözüm fırsatını öldürdü. Batı ve ABD yeni bir gelişme istiyorsa, yıllardır izledikleri tutumu değiştirip, Araplara ve Filistinlilere değil, İsrail'e baskı yapmalı" şeklinde konuştu.

Hamas lideri, Netanyahu'nun Likud Partisi ile sağcı müttefiklerinin seçim zaferinin, İsrail'de aşırı görüşlerin daha da güçleneceğini gösterdiğini söyledi ve Hamas'ın durumu tırmandırmak istemediğini ancak kendini savunacağını da sözlerine ekledi.

Hamas ve İsrail arasında geçen yaz 50 gün süren çatışmada, 2200'den fazla kişi ölmüştü.

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