Obama'dan Netanyahu'ya Filistin eleştirisi

ABD Başkanı Barack Obama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "iktidarı döneminde Filistin devleti olmayacak" açıklamasının, İsrail-Filistin meselesinin çözümünde müzakerelerin mümkün olduğunu kılacak bir yol bulunmasını "zorlaştırdığını" söyledi.

Netanyahu, ülkesindeki seçim kampanyası çerçevesinde geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, yeniden seçilmesi halinde, "iktidarı döneminde Filistin devleti diye bir şey olmayacağı ve uluslararası baskılara rağmen Kudüs'te binlerce yeni ev (Yahudi yerleşim yeri) inşa edeceği" açıklamasıyla ABD yönetiminin sert tepkisini çekmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, isminin açıklanmasını istemeyen Beyaz Saray yetkilisi de Obama'nın, geçen perşembe günü seçim başarısından dolayı tebrik etmek için aradığı Netanyahu'ya, bu açıklamasından sonra ABD'nin İsrail politikasına ilişkin seçeneklerini yeniden gözden geçireceği uyarısında bulunduğunu belirtmişti.

Huffington Post haber sitesine konuşan Obama da Netanyahu ile görüşmesine kendi ağzından açıklık getirdi.

Görüşmede, Netanyahu'nun Filistin'de iki devletli çözüme ilişkin sözlerini de ele aldığını belirten Obama, "Eğer İsrail hem Yahudi hem de demokratik bir devlet olarak kalmak istiyorsa, İsrail'in uzun süreli güvenliği için iki devletli çözümün tek yol olduğuna inancımızı sürdürdüğümüzü kendisine (Netanyahu) belirttim. Onun seçimler öncesindeki açıklamalarının, insanların ciddi bir şekilde müzakerelerin mümkün olduğuna inanacak bir yol bulunmasını zorlaştıracağını ifade ettim" diye konuştu.

İsrail politikasına ilişkin seçenekleri yeniden değerlendirmek zorunda olduklarına vurgu yapan Obama, "Başbakanlığı döneminde bunun olmayacağını söylediğinde kendisine (Netanyahu) inanıyoruz ve bu nedenle bölgede kaotik bir durum görmemek için diğer uygun seçeneklerin neler olduğunu değerlendirmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

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