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Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas: ABD'nin arabuluculuğunu kabul etmeyeceğiz

"Halkımız, barış mücadelesinden vazgeçmeyecek"

14 Mayıs 2018 22:45

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması ve düzenlenen protestolarda 50’den fazla kişinin öldürülmesinin ardından konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bundan sonra ABD’nin arabuluculuğunu kabul etmeyeceklerini söyledi.

Abbas, “ABD yönetimi bu adımıyla barış sürecindeki rolünü sonlandırmış ve tüm dünyaya, Filistin halkına, Arap ve İslam uluslarına hakaret etmiştir. İnsanları kışkırtmış, istikrarsızlık yaratmıştır. ABD, bundan sonra bizim için arabulucu olamaz. Halkımız, barış mücadelesinden vazgeçmeyecek. Eylemlerimiz sona ermeyecek” dedi. ‘ABD'nin yanında durmayan ülkeler’e teşekkür eden Abbas, “Burada yapılan bizim egemenliğimize saldırıdır. Filistin'in bu konuda bazı kararlar alması için bir araya geldik. Kararların ne şekilde uygulanacağını kararlaştırmak için bu toplantıyı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

52'den fazla kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in müdahalesi sonucu aralarında çocukların da olduğu 52'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Filistin'in BM Büyükelçisi Riyad Mansur Güvenlik Konseyi'nin acil olarak toplanması çağrısında bulundu, yaşananları Gazze'deki sivillere yönelik vahsi bir saldırı diye niteledi.

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