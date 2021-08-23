Filipinler, Rusya'nın Sputnik Light Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler, Rusya'nın Sputnik Light yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısına acil kullanım onayı verdi.

Hükümetin aşı tedarikinden sorumlu emekli general Carlito Galvez düzenlediği basın toplantısında, Filipinler gıda ve ilaç dairesinin onayının, ülkenin 10 milyon dozluk siparişini takip etmesine imkan vereceğini söyledi.

Galvez, hükümetin aşı üreticilerinin teslimatlarının eylül ve ekim aylarında artırmasını beklediğini aktardı.

Filipin makamları, aşının piyasaya sürülmesinin ülkenin ekonomisinin toparlanmasının anahtarı olduğunu söyledi. Filipinler, pandemi öncesinde Asya'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biriydi, ancak 2020'de yüzde 9,6'lık rekor bir daralma kaydetti.

Filipinler şimdiye kadar 17.26 milyon kişiyi tamamen aşıladı.