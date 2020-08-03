Filipinler'de artan Koronavirüs vakalarının ardından başkent ve çevresinde daha sıkı kısıtlamalar getiriliyor

T24 Dış Haberler

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, artan yeni tip Koronavirüs vakaları nedeniyle başkent Manila ve çevresinde daha sıkı önlemlere geçiş yapılacağını duyurdu.

"Modifiyeli Güçlendirilmiş Toplum Karantinası" isimli uygulama kapsamında Manila, Laguna, Cavite, Rizal ve Bulacan illerinde yarında itibaren bazı toplu taşıma araçları çalışmayacak ve belirli işletmeler kapalı olacak.

Kısıtlamaların yürürlüğe girdiği bölgelerde halkın hareketinin de kısıtlanması planlanıyor. İnsanların sokağa çıkabilmek için çalışma ve karantina izinleri alması gerekecek.

Geçen günlerde 80 bin doktor ve bir milyondan fazla hemşireyi temsil eden 80 grup, Filipinler'in Koronavirüs'e karşı verdiği savaşı kaybetmekte olduğunu ve hemen sıkı tedbirler alınması gerektiğini ifade etmişti.

Duterte dün akşam yaptığı konuşmada, "Sizi duyuyorum. Umudunuzu yitirmeyin. Yorgun olduğunuz farkındayım" sözleriyle sağlık çalışanlarına seslendi.

Filipinler'de şu ana kadar 103 binden fazla yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi ve 2 bin 59 kişi virüs kaynaklı nedenlerden hayatını kaybetti.