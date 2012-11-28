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Yaşam

Filin yaptığı resim 360 sterline alıcı buldu

Koruma amaçlı bir projeyi finanse etmek amacıyla bir filin yaptığı resim eBay'de satıldı

28 Kasım 2012 10:36

İngiltere'deki Whipsnade Hayvanat Bahçesi'nideki Karishma adlı 14 yaşındaki Asya filinin yaptığı resim eBay'de 360 sterline satıldı.

Koruma amaçlı bir projeyi finanse etmek amacıyla gerçekleştirilen satışta, hayvanat bahçesinin "misafir ressamı"nın "soyut" tarzda imzaladığı resim Northamptonshire'de bir alıcı buldu.

Bedfordshire'daki hayvanat bahçesinde 2011 yılında resim yapmaya başlayan Karishma'nın 20 dakikada yaptığı bu resim 'benzersiz' olarak nitelendiriliyor.

Whipsnade Hayvanat Bahçesi'nden Kat Baldwyn, 1,5 metre genişliğindeki tahtadan yapılma bir fil üzerine yapılan bu resmin aslında fotoğraf çekimi amacıyla yapıldığını, daha sonra ise Asya fillerini koruma amaçlı bir projeyi finanse etmek için satışa çıkarıldığını belirtti.

Baldwyn "Karishma hızlı bir ressam. Bir resmi tamamlaması 20 dakikasını alıyor." dedi.

Asya filleri Hindistan, Sri Lanka, Malezya, Endonezya ve Çin'de dağlık ve ormanlık alanlarda yaşıyor.

Afrika fillerinden ziyade soyu tükenmiş mamutlarla akraba olan bu filler ot, meyve, çalı çırpı ve ağaç dalı, kabuk ve kök ile besleniyor. (BBCTürkçe)

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