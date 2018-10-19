Fildişi tablet, Asurlular ve Arslantepe arasındaki bağı ortaya çıkardı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi\'nde yer alan Malatya\'daki Arslantepe Höyüğü\'nde, 2 yıl önceki kazı çalışması sırasında bulunan yaklaşık 3 bin 200 yıllık fildişi tablet, Asurlularla Arslantepe arasındaki bağı ortaya çıkardı.

Anadolu\'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü\'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün emriyle başlayan kazıda, 3\'te 1\'lik bölümde çalışmalar tamamlandı. Bu yılki kazı çalışmaları da sona erdi. Geç Kalkolitik Dönem\'den Demir Çağı\'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititler\'den Roma ve Bizans\'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Geçmiş yıllardaki kazılarda Geç Hitit Dönemi\'ne ait, girişinde aslan heykelleri ve devrilmiş bir kral heykelinin bulunduğu höyükte, yağmur drenaj hattı gibi altyapısı bulunan kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle, Anadolu\'da \'ilk şehir devleti\'nin yapıları ortaya çıkarıldı.

Höyükte 2 yıl önceki kazılarda bulunan Geç Hitit Dönemi\'ne ait yaklaşık 3 bin 200 yıllık fildişi tablet de Arslantepe ile Asurlular arasındaki ilişkiyi gün yüzüne çıkardı. Dünyanın ilk silahının çıkarıldığı Arslantepe Höyüğü\'nde milattan önce 1200\'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen tabletin dikdörtgen çerçeveye sahip olduğu belirlendi. Çerçeve içerisinde ise orta kısma bir palmet ve palmetin her iki yanında birer dağ keçisi figürü ve üst köşelerde birer lotus çiçeği işlendiği görüldü. Yüksekliği 4,3, eni 8,1 santimetre olan tabletin kalınlığının ise 0,8 santimetre olduğu tespit edildi.

Kazı Başkanı Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marcelle Frangipane, höyükte eşsiz bir eser bulduklarını belirterek, tabletle ilgili bilimsel çalışmaların tamamlandığını, fildişi tabletin çok önemli bir buluntu olduğunu vurguladı. Tabletin Malatya Kent Müzesi\'nin deposunda mühürle muhafaza edildiği, son incelemelerden sonra müzede ziyarete açılacağı öğrenildi.



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