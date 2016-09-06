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Kültür-Sanat

Fil Dergisi Aslı Erdoğan için geri döndü; "Aslı içerideyse hiçbirimiz dışarıda değiliz!"

LeMan grubundan "Deveden büyük fil var" sloganıyla çıkan Fil Dergisi, Mayıs 2016'da okurlarına veda etmişti

06 Eylül 2016 02:36

"Biz yüreğimizde bir veda sızısı değil, bu sonun nelerin başlangıcı olacağı sorusunun heyecanını taşıyoruz. Sen de öyle hisset ne olur. Çünkü her şey çok güzel olacak, ne olursa olsun o gemi gelecek!” sözleriyle Mayıs 2016'da yayın hayatına veda eden aylık kültür sanat dergisi Fil, yazarları arasında yer alan Aslı Erdoğan'ın tutuklanmasının ardından özel bir sayıyla geri döndü. Derginin kapağında "Aslı içerideyse  hiçbirimiz dışarıda değiliz!" ifadeleri yer aldı.

Bugün cezaevinde tutuklu olan yazar Aslı Erdoğan için hazırlanan özel bir sayıyla geri dönen derginin resmi Facebook sayfası üzerinden yapılan duyuruda, “Yazarımız, yoldaşımız #AslıErdoğan için molamıza bu seferlik ara verdik. Aslı Erdoğan özel sayısı yarın bayilerde!” notu ile derginin kapak fotoğrafı paylaşıldı.

Fil Dergisi, LeMan grubunun bünyesinde yayımlanıyor.

 

Sayıda ayrıca dilbilimci Necmiye Alpay’ın tutuklanmadan önce dergi için bir yazı kaleme aldığı ve derginin yayına hazırlandığı sırada tutuklandığı bilgisi de paylaşıldı.

 

 

 

 

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