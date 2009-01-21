‘Fil adam’ın mucize değişimi

Hayatının neredeyse tamamını 'dev bir adam' olarak geçirdi. Fazla kilolarından dolayı yürümekte bile zorlanan David Smith isimli İngiliz, henüz 20'li yaşlarındayken 285 kilo ağırlığıyla zorlu bir hayat yaşıyordu. Hayata sımsıkı tutunan ve doktor kontrolünde ciddi bir diyet ve egzersiz yapan Smith, şimdi 31 yaşında.



Ve herkesin 'şişko' dediği bir adamken şimdilerde fitness hocası olarak çalışıyor. David Smith'in mucizevi değişimi, hayatta her şeyin mümkün olduğunu gözler önüne seriyor.



Kendisine 'dağ adam' ismini taktığını belirten Smith, iki yıl içinde 177 kilo vererek adeta bambaşka bir insan oldu. Eskiden insanların alay ettiği bir erkekken şimdi kız arkadaşının ilgisinden sıkılan David, bu kadar kısa sürede nasıl kilo verdiğini ve neler yaptığını anlatıyor.



"Benim için ölecek dediler. Sadece dört ayım vardı. Hayatım kâbus gibiydi. Öylesine kiloluydum ki hareket edemiyor, neredeyse nefes almakta bile zorlanıyordum. O zamanlar 26 yaşındaydım. Kilolarım, duygularımı mahvetmişti, kendimden, hayatımdan soğumuştum. Bir sabah uyandım ve yeniden başlamam gerektiğini düşündüm. Problemler bunları dert etmekle çözülmeyecekti nasılsa. Büyük bir değişime karar verdim. Doktor kontrolünde egzersizle başladığım bu durumda çok yol kat ettim."



Özellikle abur cubur yemeyi çok sevdiğini belirten adam, pizza, çikolata, kola veya cipsten vazgeçmenin zor olduğunu söylüyor.



26 ay boyunca jimnastik dersleri alan ve sonrasında her gün koşan genç adamın hikâyesi mucizelerle dolu. Ancak sadece jimnastikle kilo veremeyeceğini de belirtmeden edemiyor, David.



"Hastanede bıçak altına yattım. Karnım ve göğsümdeki yağları aldırarak işe koyulduk. Korkunç görünümümden kurtulmam için doktorlar bana epey destek oldu. Hayatım boyunca çok kiloluydum. Kendimi öldürmek bile istedim. Ancak Chris'le tanışınca hayatım farklı bir boyuta geçti sanki. O bana inanan tek kişiydi bir bakıma. Bana nasıl değişmem gerektiğini anlattı. Ve işe koyulduk"



Chris Powel, David'in fitness hocalığını yapmış. Nasıl kilo vermesi gerektiği hakkında ona sık sık dersler veren Chris, önce umut etmesini tavsiye etmiş.



Toplam 272 kilo vermeyi başaran David'in zayıflama hırsı tam bir başarı hikâyesi. Antrenörü sayesinde sadece görünümü değil, hayata bakışı ve yaşam tarzı da değişen bu adam, şimdi eski günlerini anımsayıp bunları nasıl alt ettiğini çevresiyle paylaşıyor. Özellikle de şişmanlığından dolayı çaresiz kaldığını düşünen insanlarla...

