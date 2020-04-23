Fikri Sağlar: 'Türkiye'yi ambulanslarla biz tanıştırdık sözleri' AKP'nin denge ve sağduyusunu kaybettiğini gösteriyor

Eski Kültür Bakanı ve BirGün Gazetesi yazarı Fikri Sağlar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi açılışında yaptığı konuşmaya yönelik olarak, "Türkiye’yi ambulanslarla biz tanıştırdık sözleriyse AKP iktidarının artık denge ve sağduyusunu da kaybettiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Fikri Sağlar, Cumhuriyet’in değerlerine karşı olan AKP iktidarının, bilinçli olarak ulusal gün ve bayramları yok sayma alışkanlığını sürdürdüğünü savunduğu yazısını, "Bu nedenle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı buruk bir sevinçle kutluyoruz." sözleriyle noktaladı.

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