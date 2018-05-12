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Politika

Fikri Işık: Muhalefetin derdi Ak Parti'yi salt çoğunluğun altına düşürmek

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, muhalefetin cumhurbaşkanlığından ümidi kestiğini belirterek, "Onların tek derdi parlamentoda Ak Parti'yi salt çoğunluğun altına düşürmek

12 Mayıs 2018 17:52

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, muhalefetin cumhurbaşkanlığından ümidi kestiğini belirterek, \"Onların tek derdi parlamentoda Ak Parti\'yi salt çoğunluğun altına düşürmek. Ak Parti milletvekili 300\'ün altında kalırsa Recep Tayyip Erdoğan\'ı da, yeni sistemi de tıkayabileceklerini düşünüyorlar. Bununla ilgili çok sinsice çalışmaların yapıldığını biliyoruz\" dedi.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli\'nin Kartepe ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Ak Parti Kartepe İlçe Başkanlığı\'nca Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi\'nde düzenlenen programda konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, \"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nin uygulanacağı ilk seçime 24 Haziran\'da gidiyoruz. Bu seçimde inşallah ilk turda cumhurbaşkanlığı seçimleri sonlanacak, milletvekilliği seçimleri sonlanacak ve Türkiye artık yeni sistemle idare edilmeye başlayacak. Elbette birilerinin uykusu kaçıyor. Elbette birilerinin fena halde morali bozuluyor. Hele ki halkımızdaki bu güçlü irade, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik bu güçlü teveccühü gördükçe birileri zıvanadan çıkıyor. Ama ne yaparsanız yapın, sonuçta Allah\'ın takdiri ve milletin desteği ile oluyor bu işler. Milletten destek almadan Türkiye\'de hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla milletimizin desteği Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'dan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana. İnşallah ilk turda çok net bir sonuçla, net bir farkla cumhurbaşkanlığı seçimleri sonlanacak. Rakibin kim olduğu bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz kendi adayımıza güveniyoruz. Bizim adayımızın karşısında Türkiye\'yi yönetebilecek tecrübede, birikimde, donanımda aday yok\" dedi.
Muhalefetin cumhurbaşkanlığından ümidi kestiğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Işık, \"24 Haziran\'da inşallah sizlerin güçlü desteğiniz ile Türkiye\'de yeni bir dönemi başlatacağız. Bu sistem ilk defa uygulanıyor. Şu anda muhalefet aslında cumhurbaşkanlığından ümidi kesmiş durumda. Onların tek derdi parlamentoda Ak Parti\'yi salt çoğunluğun altına düşürmek. Ak Parti milletvekili 300\'ün altında kalırsa Recep Tayyip Erdoğan\'ı da, yeni sistemi de tıkayabileceklerini düşünüyorlar. Bununla ilgili çok sinsice çalışmaların yapıldığını biliyoruz. 24 Haziran\'da sizlerden arzımız, hem cumhurbaşkanlığı pusulasında hem milletvekilliği pusulasında bu konuyu özellikle dikkate alarak değerlendirmeniz. Bu dönem, özellikle ilk 5 yıl, Türkiye\'nin sistemini oturtması açısından parlamentoda Ak Parti\'nin çoğunluğunun bulunması önemli. Eğer meclis aritmetiği bu noktada, özellikle ikinci sıçrama dönemi için yapılması gereken reformları engeller bir kompozisyon ile oluşursa, bu o zaman Türkiye\'nin hızını keser. Türkiye\'nin atması gereken adımları zamanında ve etkili bir şekilde atmasını önler\" diye konuştu.

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