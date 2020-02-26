Fikret Ünlü kitabı: Bir ağaç gölgesi gibi geldi geçti

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Türk siyasetinde iz bırakan isimlerden eski Beden Terbiyesi Genel Müdürü, Gençlik ve Spor Bakanı ve milletvekili Fikret Ünlü'nün otobiyografisi "Bir ağaç gölgesi gibi geldi geçti | Fikret Ünlü" adıyla yayımlandı. 76 yaşındayken 19 Şubat 2019'da hayata veda eden Fikret Ünlü'nün otobiyografisinde, çocukluk ve bürokrasi dönemi anılarının yanı sıra Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP), Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP), Demokratik Sol Parti (DSP) ve CHP'de geçen siyaset yıllarına ait tanıklıklar ilginç ayrıntılarla paylaşılıyor.

Fikret Ünlü otobiyografisi, yakın dostlarından müzisyen, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli'nin önsözü, kızı Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl'ın sunuşuyla Doğan Kitap Yayınları arasında çıktı. Kitapta, çocukluk, memuriyet ve siyaset yılları anılarının ardından, Fikret Ünlü'nün torunu Ömer Kızıl'a yazdığı yaklaşık 5 bin mektuptan yapılan bir seçki de, "Ömer'e mektuplar" başlıklı bölümde paylaşılıyor. 216 sayfalık kitap, 19 fotoğraflık bir albümle sona eriyor.

Zülfü Livaneli, kitap için "Torosların bilge evladı" başlığıyla kaleme aldığı önsözüne, "Halk şirimizin şahdamarı Pir Sultan Abdal, 'Bir dost bulamadım gün akşam oldu' diye yürek yakan bir dizeyle anlatmıştı derdini. Gerçek bir dosta sahip olamamak gerçekten de büyük derttir. Ne mutlu bana ki çevremde hep güvenilir, pırıl pırıl dostlarım oldu. Fikret Ünlü bu dostların en önde gelenleri arasındaydı" satırlarıyla başlıyor.

Livaneli'nin, Fikret Ünlü'yü anarken kitapta kullandığı bazı ifadeler şöyle:

"Tanıyan herkesin bildiği gibi temiz yürekli, sporcu; doğaya, sanata, kültüre ve bütün canlılara saygı duyan; yalnız saygıyla da yetinmeyip kişiliğinden taşan bir coşku ve sevgiyle hepsine sahip çıkan, eşine zor rastlanır bir insandı.

(...)

Bu kitapta anlatıldığı gibi siyasete onurla girdi, onurla çıktı; Ankara bu Toros çocuğunun temiz ruhunu kirletemedi. Vasiyeti üzerine onu karlı dağlarda, Karamanoğlu Mehmet Bey'in dergâhında toprağa verdik. Bu, belki de Anadolu'nun aydınlık geleneğine sahip çıkan bir ömrün, yine aynı biçimde noktalanışını gösteren bir simgeydi. Onu çok özlüyoruz."

Oya Ünlü Kızıl: Bir köy çocuğunun hayatın üst katmanlarına tırmanmasının da hikâyesi

Fikret Ünlü-Ülker Ünlü çiftinin iki çocuğundan biri olan kızı Oya Ünlü Kızıl da, "Sunuş" yazısında, babasının otobiyografisiyle ilgili olarak özetle şu bilgileri verdi:

"Elinizdeki kitap, babam Fikret Ünlü'nün tamamlanamamış hatıralarıdır. Kitabı, bir süredir için için ilerlemekte olan hastalığından henüz habersizken, 2018 Baharı'nda yazmaya başlamıştı. Hastalığı yaz aylarında ortaya çıkınca ara vermek zorunda kaldı ve ne yazık ki geri dönecek fırsatı bir daha yakalayamadı. Biz, ailesi olarak, hatıralarını ölümünün arkasından okuduk. Metnin, her ne kadar tamamlanmamış olsa dahi, belli bir iç bütünlüğe ve kapsayıcılığa sahip olduğunu görünce de olduğu haliyle yayımlanmasına karar verdik. Kitap babamın çocukluğundan öğrencilik yıllarına, bürokrasi ve siyaset yıllarından emekliliğine uzanan yaklaşık yetmiş yıllık bir dönemi kapsıyor. Bu anlatı, babamın hayatına dair olduğu kadar, bir köy çocuğunun Cumhuriyet'in okullarında Köy Enstitüsü geleneği içinde Atatürkçü bir öğretmen olarak yetişmesinin, sonra da sosyal demokrat bir siyasetçi olarak toplumsal ve siyasal hayatın üst katmanlarına tırmanmasının hikâyesi olarak da okunabilir. Fakat bu tırmanış, okuyucunun da göreceği gibi, en sevdiği yıllarının çocukluk yılları oluşunu değiştiremeyecektir. Sonraki yılları -son yılı hariç- mutlu, şanslı ve iyi geçmesine rağmen, yine de en güzeli çocukluğuydu, Ermenek yıllarıydı, öyle hatırlıyordu..."