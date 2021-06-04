Fikret Otyam Sanat Merkezi kapılarını sanatseverlere açıyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 2 Haziran’da hizmete açılan Fikret Otyam Sanat Merkezi'ni Filiz Otyam ile birlikte ziyaret ederek, Murat Germen’in “Fezeyan” adlı sergisini gezdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımı ile gerçekleştirilen toplu açılışla hizmete giren Fikret Otyam Sanat Merkezi’nde Filiz Otyam ile bir araya geldi.

Fikret Otyam’ın adının bir sanat merkezinde yaşatılmasının kendilerini onurlandırdığını belirten Filiz Otyam, sanatçının eserleri ve kişisel eşyalarından oluşan bir köşe hazırlamaktan mutluluk duyacağını ifade etti. Taşdelen’e Fikret Otyam’ın eserlerinden oluşan bir katalog armağan etti.

Otyam’a Çankaya Belediyesi tarafından bastırılan Ankara tarihi ile ilgili albümleri takdim eden Taşdelen, Fikret Otyam’ın Anadolu yaşamını sanatla harmanlayıp dünyayla buluşturan ender isimlerden biri olduğunu ve adına layık bir merkezde Çankaya’da yaşamasının kendilerini de mutlu ettiğini belirtti.

Sanat Merkezi’nin ilk sergisi olan Murat Germen’in “Fezeyan” adlı sergisini Filiz Otyam ile gezen Taşdelen, merkezde yıl içinde gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi aldı.

Konutkent Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 391 Çankaya-Ankara adresinde yer alan Fikret Otyam Sanat Merkezi’nde 11 Haziran’dan itibaren halka açılacak “Fezeyan” adlı sergi yaz sezonunda da açık kalacak ve 31 Ekim’e dek farklı etkinliklerle sanatseverlerle buluşacak.