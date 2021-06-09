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Kültür-Sanat

Fikret Otyam Sanat Merkezi kapılarını açtı

"Fezeyan" adlı sergi 11 Haziran'dan itibaren halka açılacak ve yaz sezonunda da açık kalacak

09 Haziran 2021 11:14

Murat Germen'in "Fezeyan" adlı sergisi ile kapılarını açan Fikret Otyam Sanat Merkezi, 11 Haziran'dan itibaren halka açılacak ve yaz sezonunda da açık kalacak.

Murat GermenFikret Otyam Sanat MerkeziÇankaya Belediyesi
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