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Fikret Orman'dan ses kaydı açıklaması: Ne zorluklar çektiğimi herkes görsün

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Gezi Parkı eylemleri sırasında Çarşı'nın eylemlerine kızan Başbakan'ın stad inşaatını durdurma mesajı verdiği" iddiaları hakkında konuştu

17 Mart 2014 14:11

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kendisi ve yapım aşamasında olan Vodafone Arena ile ilgili Başbakan Tayyip Erdoğan ve Hasan Gürsoy arasında geçtiği iddia edilen konuşmaları içeren ses kayıtları hakkında konuştu.

Fikret Orman, ses kaydında geçen “Gezi Parkı eylemleri sırasında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'ya kızan Başbakan’ın, stat inşaatını durdurma mesajı mı verdiği” iddialarına yönelik olarak, , "Biz bu stadı yapmak için her şeye göğüs gerdik. Ne zorluklar çektiğimi de herkes görsün. Her şeye rağmen ben bu stadı bitireceğim” dedi.

 

‘Ne zorluklar çektiğimi herkes görsün’

 

Habertürk’ün haberine göre, Orman Biz bu stadı yapmak için her şeye göğüs gerdik. Ne zorluklar çektiğimi de herkes görsün. Her şeye rağmen ben bu stadı bitireceğim. Biz bu yola baş koyduk” diye konuştu.

Ses kaydının yayınlanmasının ardından kendisine yönelen tepkiler için “Bilip bilmeden konuşuluyor, tenkit ediliyor” diyen Orman, internete sızan tapelerdeki iddialar konusunda da “Bizim hakkımızda kimin ne düşündüğü önemli değil, biz işimize bakıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

 

Ses kaydında yer alan iddialar

 

İnternete yayınlanan ses kayıtlarında Beşiktaş 'ın Çarşı Grubu'nun Gezi eylemlerine katılmasından dolayı hükümetin rahatsızlık duyduğu ve Fikret Orman'a baskı uygulandığı iddia ediliyor. Ses kaydında yer alan iddialar şöyle:

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , Fikret Orman’ın yakın dostu Hasan Gürsoy'a, Beşiktaş Başkanı'nın, Gezi Parkı eylemlerinde öncü rol üstlenen Çarşı Grubu'nu eleştirdiği konuşmasını kulübün internet sitesinden yalanladığını belirtiyor ve bu durumun doğru olup olmadığının kendisiyle konuşulmasını istiyor. Başbakan Erdoğan, bu açıklamanın doğru olması halinde, Beşiktaş'a verdiği sözlerden vazgeçeceğini belirtiyor.

Başbakan Danışmanı Mustafa Varank ile görüşen Hasan Gürsoy, Beşiktaş Başkanı’nın yanında olduğunu, Orman’ın Çarşı Grubu’nu öven ifadeler kullanmadığını anlatıyor. Başbakan tarafından dile getirilen kulüp internet sitesindeki açıklamanın kaldırtacağını aktarıyor.

KİPTAŞ Genel Müdürü ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Vekili İsmet Yıldırım ile Belediye eski meclis üyesi Ahmet Hamdi Çamlı arasında olduğu iddia dilen konuşmada; Çamlı, Başbakan Erdoğan’ın Gezi Parkı eylemleri nedeniyle çok öfkeli olduğunu "Reis barut gibi" sözleriyle aktarıyor. Görüşmeyi gerçekleştiren iki ismin, Fikret Orman hakkında kullandığı küfür ve hakaretler yer alıyor.

 

Beşiktaş'tan yapılan açıklama

 

Beşiktaş'ın resmi interet sitesinde yer alan 23 Temmuz 2013 tarihli açıklama şöyleydi:

"Sabah ve Fotomaç gazetelerinde yer alan haberlerde Başkanımız Fikret Orman'ın söylemediği sözlere yer verilmiştir.

Başkanımız Fikret Orman'ın basın mensupları ile gerçekleştirdiği sohbet toplantısında, Çarşı Grubunun Gezi Parkı eylemlerine katılmasını yanlış bulduğunu söylediği ve eleştirilerde bulunduğu şeklinde Sabah ve Fotomaç gazetelerine yansıyan haberdeki sözler, Başkanımız Fikret Orman'a ait değildir. Kaynak belirtilmeden haberleştirilen bu cümleler bütünüyle hayal mahsulüdür.

Başkanımız basın mensupları ile gerçekleştirdiği sohbet toplantısında Cumhuriyet gazetesi spor müdürü Arif Kızılyalın'ın, kulübün Gezi Parkı eylemlerinden etkilenip etkilenmediği şeklinde yönelttiği bir soruya, bu konuda konuşmak istemediği yanıtını vermiştir. Ve bu konuyla ilgili başka bir cümle ne başkanımız ne de basın mensupları tarafından dile getirilmeden konu kapanmıştır. Söz konusu toplantıda konuk bulunan basın mensubu birçok canlı tanığa rağmen böylesine bir yalanın uydurulması ve yayınlanması son derece manidardır.”

 

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