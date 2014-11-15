Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a: Beşiktaş'ın şike tapesi yok

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın “Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor şike yaptı mı?” sorusuna yanıt veren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Beşiktaş, bu olaylara konu mankeni olarak sokulmaya çalışılmıştır. Şanlı tarihinde hiçbir işte olmamıştır. Serdal Adalı'nın ne yaptığını, ne yapmadığını biz biliyoruz. Bir tapesi yoktur. Onu, UEFA nezdinde bizzat savunan ben ve arkadaşlarımdır" dedi.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Fikret Orman, Divan Kurulu'ndaki konuşmasında, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın futboldaki şike iddiaları kapsamında kendileriyle ilgili dün yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Beşiktaş'ın 3 Temmuz süreciyle ilgili yanıt verecek durumunun olmadığını kaydeden Orman, "Beşiktaş, bu olaylara konu mankeni olarak sokulmaya çalışılmıştır. Şanlı tarihinde hiçbir işte olmamıştır. Serdal Adalı'nın ne yaptığını, ne yapmadığını biz biliyoruz. Bir tapesi yoktur. Onu, UEFA nezdinde bizzat savunan ben ve arkadaşlarımdır" ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda sosyal medyada bazı davalarla ilgili tapelerin olduğuna dikkati çeken Fikret Orman, "Özel yetkili mahkemeler fesih edilince 7 ayrı dosyadan açılmış davalar ceza mahkemelerine devredildi. Böyle olunca dosyaların gizlilikleri ortadan kalktı. Bunların kamuoyuna düşmesinden ben de rahatsızım. Beşiktaş'ın içinde olup da yıkmak isteyenler, kavgası Beşiktaş olanlara söylüyorum. Ben ve arkadaşlarım kimseye taviz vermeden geldik. Kendi aralarında birbirlerini ihbar edip bize mal edip, taraftarlarımızla aramızı kötü duruma düşürmeye çalışanlar dahil olmak üzere Beşiktaş'tan rant sağlayıp, aslı astarı olmayan yalanlarla ben ve arkadaşlarımı itham edenler beni üzmüştür. Arkamızdan neler çevirdiklerini biliyoruz. Taviz vermeden devam edeceğiz. Beşiktaş bu ahlaksızlıklardan kurtulacaktır" dedi.