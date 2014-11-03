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Spor

Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a: Gücü varmış, soyunma odası basacakmış, herkes yapacaklarımızı görecek

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, derbi sonrası önemli açıklamalar yaptı

03 Kasım 2014 00:12

Süper Lig’de derbi haftasında Fenerbahçe’ye Olimpiyat Stadı’nda 2-0 kaybeden Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman, “Her yıl iyi gidişatımızla alakalı sistematik olarak engellemelerle karşılaşıyoruz. Bizim camiamız bunları hak etmiyor. Yok gücü varmış da soyunma odası basacakmış. Bundan sonra herkes yapacaklarımızı görecek.  Tarzımızı değiştirme kararı aldık. Futbolu yönetenler bizim lisanımızdan anlamıyorlar” dedi.

Orman, "Gökhan Töre’nin atılmasına neden olan laf bugün rakip oyuncu tarafından söylendi ama gereken yapılmadı. Oyuncumuza gösterilen kırmızı kart 4. hakemin itirazıyla verildi. Oyunun gidişatında tehlike yaratacak bir durum yoktu. Kesin bir kırmızı kart olduğuna inanmıyorum. Demba Ba’nın pozisyonunun da kırmızı kart ve penaltı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Fikret Orman, şunları söyledi:

“Gökhan Töre’nin atılmasına neden olan laf bugün rakip oyuncu tarafından söylendi ama gereken yapılmadı. Oyuncumuza gösterilen kırmızı kart 4. hakemin itirazıyla verildi. Oyunun gidişatında tehlike yaratacak bir durum yoktu. Kesin bir kırmızı kart olduğuna inanmıyorum. Demba Ba’nın pozisyonunun da kırmızı kart ve penaltı olduğunu düşünüyorum.”

Her yıl iyi gidişatımızla alakalı sistematik olarak engellemelerle karşılaşıyoruz. Bizim camiamız bunları hak etmiyor. Yok gücü varmış da soyunma odası basacakmış. Bundan sonra herkes yapacaklarımızı görecek. Tarzımızı değiştirme kararı aldık. Futbolu yönetenler bizim lisanımızdan anlamıyorlar.

Beşiktaş bu kadar emek ve zahmet içinde mücadele ederken hele ki Süleyman Seba’nın adının verildiği sezonda bunlara maruz kalması çok ayıptır. Artık bunlara izin vermeyeceğiz.”

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