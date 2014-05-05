Fikirtepe'deki o evin sahibi konuştu: Müteahhit ile anlaştık

İstanbul Fikirtepe’de, kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki 31 dönümlük arazide inşaat çalışmaları başladı. 3’te 2 anlaşma sağlanan bölgelerde pek çok binanın yıkımı gerçekleşti. Bir bölgede ise proje arazisinin ortasındaki apartmanın sahibi Alaaddin Demirel, müteahhit firma ile anlaşamadığı gerekçesiyle apartmanını satmadı.

Yıkımına izin verilmediği için tek başına görüntülenen apartman geçtiğimiz günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Bina sahibi Alaaddin Demirel, hem evini yıktırmaması hem de hakkında çıkan ‘Fikirtepe inatçısı’ başlığıyla yayımlanan haberler ile ilgili Dipnot’a konuştu.

Yıkım süreci ile ilgili konuşan Demirel, ”Buranın planı 2 yıldır bekleniyordu ama seçimden kısa bir süre önce çıktı. Buradaki bir çok hak sahibi müteahhit ile sözleşme imzaladı ama biz imzalamadık. Tam olarak inşaat izni çıkmadı ama müteahhit hazırlık yapıyor. Hazırlık yaptığı için etrafındaki bölgeyi traşladı. Biz de henüz imzalamadığımız için bizim eve dokunamıyor. Biz müteahhit ile her türlü konuda anlaştık herhangi bir sıkıntı yok. Sadece sözleşme imzalamadık o yüzden de eve dokunamadı. Dokunsaydı tazminat ödemek zorunda olacaktı. Tüm mesele bu. Fotoğrafa dikkatli bakarsanız diğer tek evler de var o bölgede ama bizimki tam ortada duruyor. Ortada durunca sanki biz dönüşüme yanaşmıyoruz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Olay bundan ibaret” açıklamasında bulundu.

Hakkında çıkan haberlere de tepki gösteren Demirli, “Ayrıca inatçı falan da değiliz. Adımı soyadımı sanki bir suç işlemişim gibi A.D. olarak yazmışlar, ayıp. Benim adım Alaaddin Demirel, herkes de bilsin” dedi.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz’ün haberine göre, bölgede kentsel dönüşüm projesi hayata geçiren firmalar yasa gereği hak sahiplerinden 3’te 2’siyle anlaşma sağlayınca yıkımlar başlıyor. Ne var ki bu kural, pratikte uygulanamıyor. Bu nedenle de kentsel dönüşümün kilit noktası haline gelen Fikirtepe’de çalışmalar başlayamıyor. Bölgede 61 yapı adasından sadece 3 tanesine ruhsat verildiğini söyleyen inşaat sektörü temsilcilerine göre, sorunu çözmenin tek yolu 3’te 2 esasını düzenleyen çoğunluk yasasını uygulanabilir hale getirmek.

Süre doldu hâlâ bekleniyor

Bölgede anlaşma sağlamayan hak sahiplerine İstanbul Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından 2013 Aralık itibariyle tebligatlar gönderildi ve 60 gün süre verildi. Sürenin dolmasına karşın hiçbir işlem yapılmadığını söyleyen inşaat şirketlerinin temsilcileri, “Bölgede sorunlar çözüldü deniliyor ama çözülmedi. 3’te 2 kuralı uygulanabilir hale getirilmeli ya da başka bir formülle bu sürecin önü açılmalı. Çevre Şehircilik Bakanlığı iyi niyetli ama hâlâ bir çözümü yok. Bugüne kadar çoğunluk yasasının hiçbir uygulama örneği de olamadı” diyor.

Süreç inşaat firmalarının mali yükünü artırmanın yanında, proje bazında anlaşma sağlayan ve yeni evlerinin bir an önce tamamlanmasını bekleyen vatandaşları da zor duruma sokuyor.

Mülkiyet hakkı korunuyor

3’te 2 kuralı ile oy çoğunluğu dışında kalan vatandaşların mülkiyet hakkının korunduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, “Fikirtepe’de anlaşma sağlayan vatandaşlarımız ruhsatlarını alarak işlemlerini yürütüyor. Bu bağlamda, alanda yürütülen çalışmalarda herhangi bir problem yok. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü konu ile ilgili yetkilendirildi ve uygulamalarda gecikme yaşanmaması için personel sayısı açısından güçlendirildi. Ayrıca bu konuyla ilgili ayda yaklaşık 200 derneğe cevap ve randevu veriyor, tamamıyla temas etmek için gayret sarf ediyorum” dedi.

Yasa ne diyor?

6306 saylı Afet Alanı Altındaki Alanların Dönüşümü Yasası’na göre hak sahipleri 2/3 oranında uzlaşır ve geriye kalan 1/3 uzlaşmamakta direnirse 1/3’ün payı öncelikle açık artırma suretiyle diğer maliklere teklif ediliyor. Alan olmazsa kamulaştırma yolu ile idare bu hisseleri satın alıyor ve yeni projenin ortağı oluyor. Söz konusu yasanın uygulama aşamasında sorun olduğunu söyleyen Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, inşaat firmalarına yaptığınız 3’te 2 sözleşmeyi bize yollayın süreç başlasın dedi. Oysa firmalar SPK onaylı bir kurumda söz konusu arsanın değerlemesini yapmalı ve noterden malikler çağrılarak yapılan toplantı ile 3’te 2 kararını almalıydı. Süreç başta hatalı olduğu için uygulanamıyor ve anlaşma dışı kalan yüzde 1’lik kısım usule uyulmadığı için bu duruma itiraz ediyor” dedi.