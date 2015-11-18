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Mahalle arasında davullu zurnalı kutlama fiilen serbestti, yönetmelikle de serbest oldu

Sokakta yapılan düğün, asker uğurlama gibi kutlamalar 'gürültü yasağı' kapsamından çıkarıldı

18 Kasım 2015 15:32

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gürültü yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Buna göre mahalle aralarında ve meskenlerde yapılan düğün, asker uğurlama ve benzeri kutlamalar 'gürültü yasağı' kapsamından çıkarıldı. Havalanlarında gürültü sertifikası olmayan uçakların iniş ve kalkışında alınan 'tazminat' da sona erdi.

Hürriyet'in haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Gürültünün Yönetimi ve Değerlendirilmesi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, yönetmelik değişikliğine 'gürültü kirliliği artarak devam edecek' sözleriyle tepki gösterdi. 

Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Başkanı Baran Bozoğlu, son açıklanan AB İlerleme Raporu'nda en olumlu görünen başlığın, 'gürültü kirliliği ile mücadele' olduğunu belirterek, yeni düzenlemenin bir geriye gidiş olduğunu vurguladı.

Bozoğlu, yeni düzenleme ile mahalle aralarında düğün, asker uğurlamaları yasağının kalktığını; kent içindeki havaalanlarına inen uçaklardan gürültü tazminatı alınmasına da son verildiğine dikkat çekti. 

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