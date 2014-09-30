Düğünlerde 'bonzai' şarkısı çalınmayacak

Balıkesir'in Bandırma İlçesi Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Derneği Başkanı Feridun Demirdöğen, gençler arasında kullanımı hızla yayılan 'Bonzai' sentetik uyuşturucunun adını taşıyan şarkının bundan böyle ilçedeki düğünlerde çalınmaması konusunda karar aldıklarını söyledi.

DHA’nın haberine göre, basın toplantısı düzenleyerek, 'Bonzai' şarkısının çalınmaması konusunda dernek bünyesindeki müzisyenleri uyardıklarını dile getiren Demirdöğen, "Bu konuda düğün sahibi ve ailelerden ciddi şikayetler alıyorduk. Bu şikayetleri dikkate alan dernek yönetim kurulumuz 'Bonzai' adlı şarkının uyuşturucu maddenin kullanımını teşvik ettiği gerekçesiyle söylenmemesi yönünde karar almıştır" dedi.

Bandırmalı müzisyenler olarak uyuşturucu kullanımına karşı olduklarını açıklayan Demirdöğen, bu kapsamda Haziran 2014'de ilçe Cumhuriyet Meydanı'nda 'Bonzaiye hayır' eylemi yaptıklarını anımsattı.

Demirdöğen, Roman vatandaşların ağırlıklı olarak yaşadıkları Çınarlı Mahallesi'ndeki gençlerin kötü alışkanlardan kurtarmak ve sosyal aktivitelerin içinde olmalarını sağlamak amacıyla Çınarlı Çağdaş Gençlik Derneği'ni kurduklarını da sözlerine ekledi.