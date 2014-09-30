T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Düğünlerde 'bonzai' şarkısı çalınmayacak

Bandırma İlçesi Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Derneği düğünlerde 'bonzai' şarkısının çalınmaması için kendine bağlı müzisyenleri uyardı

30 Eylül 2014 21:12

Balıkesir'in Bandırma İlçesi Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Derneği Başkanı Feridun Demirdöğen, gençler arasında kullanımı hızla yayılan 'Bonzai' sentetik uyuşturucunun adını taşıyan şarkının bundan böyle ilçedeki düğünlerde çalınmaması konusunda karar aldıklarını söyledi.

DHA’nın haberine göre, basın toplantısı düzenleyerek, 'Bonzai' şarkısının çalınmaması konusunda dernek bünyesindeki müzisyenleri uyardıklarını dile getiren Demirdöğen, "Bu konuda düğün sahibi ve ailelerden ciddi şikayetler alıyorduk. Bu şikayetleri dikkate alan dernek yönetim kurulumuz 'Bonzai' adlı şarkının uyuşturucu maddenin kullanımını teşvik ettiği gerekçesiyle söylenmemesi yönünde karar almıştır" dedi.

Bandırmalı müzisyenler olarak uyuşturucu kullanımına karşı olduklarını açıklayan Demirdöğen, bu kapsamda Haziran 2014'de ilçe Cumhuriyet Meydanı'nda 'Bonzaiye hayır' eylemi yaptıklarını anımsattı. 

Demirdöğen, Roman vatandaşların ağırlıklı olarak yaşadıkları Çınarlı Mahallesi'ndeki gençlerin kötü alışkanlardan kurtarmak ve sosyal aktivitelerin içinde olmalarını sağlamak amacıyla Çınarlı Çağdaş Gençlik Derneği'ni kurduklarını da sözlerine ekledi.

 

ETİKETLER

düğünbonzaişarkıbalıkesirbandırmaBandırma İlçesi Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Derneğiferidun demiröğen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24