Gürültü kirliliği denetimlerine başlanıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, turizm sezonunun açılmasıyla gürültü denetimlerine haziranda başlanacak.

Ataşehir, Kadıköy, Beykoz, Kartal, Şişli, Beyoğlu, Üsküdar, Kağıthane, Bayrampaşa ve Esenler gibi semtlerin de aralarında bulunduğu 20 belediyeye Bakanlıkça denetim yapma yetkisi verdi.

Bakanlık, Çevre Kanunu'nun öngördüğü tedbirleri almayan ve standartlara uymayan eğlence mekanlarına, şantiyelere ve fabrikalara, 20 bin 317 lira para cezası uygulayabilecek.

Kanuna göre, ses limitlerine dikkat edilmediğinde konutlara 674, ulaşım araçlarına 2 bin 29, iş yerleri ve atölyelere de 6 bin 769 lira para cezası verilebilecek.

Denetimlerde, arka plan gürültü seviyesinin 5 desibel A'dan ve 7 desibel C'den fazla olan eğlence mekanlarına para cezasının yanı sıra kapatma cezası da verilebilecek.