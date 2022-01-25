Fight Club'ın son sahnesi Çin'de değişti: "Binalar patlamadı; polis herkesi tutukladı"

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Çin'de David Fincher'ın 1999 yapımı kült filmi Fight Club'ın (Dövüş Kulübü) finalini değiştildi. Filmin son sahnesinde binaların patladığı sahnenin yerini, polisin tüm suçluları yakaladığını, planın gerçekleşmediğini öne süren bir mesaj aldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Çin'deki seyirciler, Tencent Video isimli platformda yayınlanan, Brad Pitt ve Edward Norton'un başrolünde yer aldığı Fight Club'da büyük bir farklılığı tespit etti. Filmin "anarşist, anti-kapitalist" mesaj veren final sahnesinin değiştirildiği görüldü.

Orijinal filmin son sahnesinde Norton'un karakteri "The Narrator" hayali alter egosu Tyler Durden'ı öldürüyor ve camdan patlayan binaları izliyor. Final sahnesi, karakterin modern toplumu yok etme planlarının başladığını gösteriyor.

Çin versiyonunda ise, The Narrator, Durden'ı öldürdükten sonra binaların yıkıldığı sahnede çıkan ekranda şunlar yazıyor: "Polis hızla bütün planı çözdü ve tüm suçluları tutukladı. Başarılı bir şekilde bombaların patlaması önlendi."

Devamında ise The Narrator'ın hayali alter egosu Tyler'ın akıl hastanesine gönderildiği belirtildi.

Filmin orijinalini bilen hayranlar, sosyal medyada tepki gösterdi.

Değişikliklerin hükûmet sansürü nedeniyle mi yapıldığı yoksa film yapımcılarından mı geldiği henüz bilinmiyor. Tencent Video, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Pekin'deki sıkı sansür nedeniyle Hollywood yapımları bazen filmlere alternatif sonlar ekleyebiliyor.