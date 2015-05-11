Figen Yüksekdağ: Erdoğan darbeci Evren'i yargılatmadı, çünkü kendisi de yargılanacaktı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Çetelerini üzerimize saldılar bizimle uğraşıyorlar. Sen bir Cumhurbaşkanısın neden siyasi parti lideri gibi davranıyorsun. Ağırlığını, ciddiyetini bil" dedi. Yüksekdağ, "Darbeci Kenan Evren yargılanmadan öldü. Onun yargılanmasına engel olan Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan darbeci Evren'i yargılatmadı çünkü kendisi de yargılacaktı bunu biliyor" ifadesini kullandı.

Yüksekdağ, partisinin Muş mitinginde halka seslendi.

Figen Yüksekdağ'ın konuşmasının satır başları şöyle:

-"Kobanê düştü düşecek" diyenlere birinci ders Kobanê'de verildi, şimdi sıra 7 Haziran'da verilecek ikinci derste.

- Kobanê'de kazanan büyük insanlık sözü, 8 Haziran sabahında zafer olarak ışıldayacak.

- Çok şükür biz'ler varız. Biz'ler var oldukça büyük insanlık olacak. Ve onu o sarayda oturtmayacağız, hiç kusura bakmasın.

- Tarafsızlığı şekilden de olsa uygulayamıyor. Fıtratlarına ters. Onlar tarafı şiddet dili. Ama, halklar tarafı kazanacak.

-Adaletin adını kullandılar sadece. Cumhurbaşkanı devlet hazinesinden seçim mitingi yapıyor. Kullandığı para haram olsun.

-Adaletin adını kullandılar sadece. Cumhurbaşkanı devlet hazinesinden seçim mitingi yapıyor. Kullandığı para haram olsun.

-"Ben seçim mitingi yaparım" diyor Erdoğan. Yaparsın tabi. Seçim mitingi yaparsın ama seçimleri kazanamazsın.

-Cumhurbaşkanı Belçika'ya gitti, öncesinde talimat gitmiş, her camiden en az 50 kişi mitinge gidecek. Bize laf edene bak.

-Elinde Kur'an miting yapıyor. Çarpılırsın, çarpılırsın!

-Darbeci Kenan Evren yargılanmadan öldü. Onun yargılanmasına engel olan Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan darbeci Evren'i yargılatmadı çünkü kendisi de yargılacaktı bunu biliyor