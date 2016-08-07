Figen Yüksekdağ: Kürtlere karşı milliyetçi ittifak kurmaya çalışıyorlar, onların yolu Yenikapı'da biter

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, yeni bir milliyetçi mutabakat kurulduğunu söyledi.Y Yüksekdağ, "Kürt halkının içinde olmadığı her mutabakat olduğu gibi bu mutabakat da yıkılacak. Onların yolu Yenikapı da biter ama bizim yolumuz her daim devam eder. . Darbenin ardından darbeye karşı yine Kürtlere karşı milliyetçi bir ittifak kurmaya çalışıyorlar" dedi.

Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre Yüksekdağ, Mersin’de parti temsilcileri ile bir araya geldi.

Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya, HDP milletvekilleri Nadir Yıldırım ve Mehmet Mir Dengir Fırat'ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde bugün Yenikapı’da gerçekleşen mitinge HDP eş genel başkanlarının dışında Meclis’teki tüm parti liderlerinin davet edilmişti.

"Bize hazırladıkları kafeslere girmeyi kabul etmedik"

Yüksekdağ’ın konuşmasında şu ifadeler öne çıktı:

"Bize hazırladıkları kafeslere girmeyi kabul etmedik, etmeyeceğiz. Bize dayatılan esarete karşı özgürlük diyeceğiz. Halkın iradesi dedik, diyeceğiz. Karşınızdaki siyasi anlayış ve siyasi statüko bu mücadelemizi boşa çıkarmaya çalışmaktadır. Bizleri bu siyaset sahnesinden silmek istiyorlar. Çünkü onlar korkuyorlar. Onlar halkların kendi kendisini yönetmesinden korkuyorlar. HDP onlara bir yıl önce bu korkuyu yaşattı.

"15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki bu siyasi iktidar kendi yarattığı FETÖ ve paralel yapılanmasına karşı darbe karşıtı demokrasi savunucusu gibi hareket ediyor. Ama biz biliyoruz. Düne kadar ortaklık yaptıkları ile araları bozulunca ortalığı darbe ve savaşa bırakanlar bugün kendisini demokrasinin tek savunucusu gibi görüyorlar. 'Biz gelmesek kaos gelir' diyenler darbe getirdiler bu ülkeye.

"7 Haziran'da yapılan darbedir"

“Ama bu darbe yeni değil. 7 Haziran'da halkımıza karşı, Kürt Özgürlük Mücadelesi ile yapılan müzakere sürecine karşı yapılan darbedir. PKK Lideri Sayın Abdullah Öcalan'a 5 Nisan tarihinden bu yana dayatılan tecritle hayata geçirilen darbedir. Sayın Abdullah Öcalan bu günün geleceğini çok net gördü ve yıllar önce uyardı hepimizi ve mevcut siyasi iktidarı. Dinlemiş olsalardı böyle bir darbe girişimi ile karşı karşıya kalmayacaktı Türkiye halkları."

"OHAL ile hiçbir siyasi sorunu çözemedikleri gibi çözemezler. Çünkü halkın özgürlük talepleri savaşılacak değil barışılacak taleplerdir. Bir halka karşı bir yıl önce savaş açtılar. Ve zamanla birbiri ile savaşan yapılar haline dönüştüler. Kürt halkına savaş ilan eden kendi içinde de barış nedir bilemez" diye konuştu.

"Milliyetçi bir ittifak kurmaya çalışıyorlar"

"İktidarın Kürtlere karşı oluşturduğu ittifak bir yıl sonra kendisine darbe olarak döndü. Darbenin ardından darbeye karşı yine Kürtlere karşı milliyetçi bir ittifak kurmaya çalışıyorlar. Böyle bir süreçte bir mutabakat kurdular ve üçü bir araya geldiler. Dördüncünün etrafında bir araya geldiler. Yeni bir milliyetçi mutabakat kuruyorlar. Ama o da yıkılacak. Yenikapı'da hazırladıkları şovla günü kurtarmaya çalışıyorlar. Ama çok sürmeyecek ve bu mutabakat da yıkılacak."

"'HDP'yi dışarıda bıraktık. HDP haricinde' diyorlar. HDP hiçbir zaman sizin içinizde olmayacak ki. O yüzden 3 parti ile bir araya gelip yeni mutabakatlarını kutluyorlar. Ama biliyorlar ki Kürt halkının içinde olmadığı her mutabakat olduğu gibi bu mutabakat da yıkılacak. Daha fazla ayakta duramayacak. Onların yolu Yenikapı'da biter ama bizim yolumuz her daim devam eder.”