HDP: Çabamız, savaş ve çatışmaların bir an önce sona ermesi

HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş, yayınladıkları bayram mesajında, “Çabalarımız, bayramların özü olan duygu ve düşüncelerin hayatın tüm alanlarına hakim kılınması, her gün daha da ağırlaşan savaş ve çatışmaların bir an önce sona ermesi içindir” dedi. Eşbaşkanlar, “Bu bayramı acı çeken halkımızla dayanışma, onların acılarını paylaşma seferberliği olarak değerlendirme çağrılarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz” mesajı da verdi.

Demirtaş ve Yüksekdağ, mesajında “Halklarımızla el ele vererek, bu coğrafyanın hak ettiği ve özlemi duyulan adaleti, özgürlüğü ve eşitliği sağlayacağımıza olan inancımızla, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımızla kutluyoruz” dedi.

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın Ramazan Bayramı mesajı şöyle:

“Bir inançlar ve halklar bahçesi olan bu coğrafyada Ramazan Bayramı barış ve kardeşlik demektir. Düşmanlıkların yerini dostluğun, dayanışmanın ve kucaklaşmanın alması; acıların paylaşılması demektir.

Ne yazık ki, bu yıl da Ramazan Bayramı’nı acı dolu günlerden geçerken karşılıyoruz. Sadece Türkiye’de değil, Irak ve Suriye’de, Ortadoğu bölgesinde de Müslüman halklar insanlık dışı katliamların yapıldığı bir ortamı yaşıyor.

Ülkemizde iktidar hırsı uğruna her gün gençler toprağa düşüyor, evlat acısı yürekleri yakıyor. Kürt coğrafyasında evler, sokaklar, mahalleler, köyler, ilçeler yaşanmaz hale getiriliyor. Mübarek Ramazan ayında bile yaptıklarıyla, üslubuyla ve söylemleriyle halklarımızın arasına nefret tohumları ekmekten uzak durmamış olan, bir halka zulüm uygulayarak boyun eğdirmeye çalışan zihniyet bu ülkeyi yönetiyor.

Ortadoğu coğrafyasında ise aynı zihniyetin beslediği ve büyüttüğü, insanlığın utanç tablosu barbar çeteler ve bunların iplerini ellerinde tutan iktidar odakları ortalığı kasıp kavuruyor, insanlığa karşı suçlar işliyor.

Ramazan Bayramı vesilesiyle, coğrafyamızda ve dünyanın dört bir yanında barış ve halkların kardeşliği için edilen duaların kabul olmasını, verilen mücadelelerin başarıya ulaşmasını diliyoruz.

Çabalarımız, bayramların özü olan duygu ve düşüncelerin hayatın tüm alanlarına hakim kılınması, her gün daha da ağırlaşan savaş ve çatışmaların bir an önce sona ermesi içindir.

Halklarımızla el ele vererek, bu coğrafyanın hak ettiği ve özlemi duyulan adaleti, özgürlüğü ve eşitliği sağlayacağımıza olan inancımızla, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımızla kutluyoruz.

Bu bayramı acı çeken halkımızla dayanışma, onların acılarını paylaşma seferberliği olarak değerlendirme çağrılarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz.”