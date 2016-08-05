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15 Temmuz Darbe Girişimi

HDP: AKP, CHP ve MHP’nin ortaklığı yeni değil; 7 Haziran'dan beri sağlanan Kürt karşıtı bir ittifaktır

İdris Baluken: Beraber yürürler aynı yollarda, beraber ıslanırlar yağmurda...

05 Ağustos 2016 18:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yenikapı'da 7 Ağustos'ta düzenlenecek Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne katılma kararı almasıyla birlikte mitinge AKP, CHP ve MHP beraber katılacak. Mitinge davet edilmeyen HDP’den Kılıçdaroğlu'nun kararına ilk tepki sosyal medya üzerinden geldi. HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, “AKP, CHP ve MHP’nin ortaklığı yeni değil; 7 Haziran'dan beri sağlanan Kürt karşıtı bir ittifaktır” dedi. 

Baluken'in Twitter üzerinden CHP'nin Yenikapı kararının ardından yazdıkları şöyle: 

 

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