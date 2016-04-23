Figen Yüksekdağ: Devlet Alevilere hesap vermeli

HDP Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ, cumhuriyetin demokratik olabilmesi için Alevilerin eşit yurttaşlık hakkına kavuşturulması ve tarihte Alevilere yönelik kırımlar ve katliamlar nedeniyle devletin hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin (PSAKD) 14. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da Büyükhanlı Park Otel'de gerçekleştirildi. Genel Kurula, HDP Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ ve Milletvekili Müslüm Doğan ile CHP'den milletvekilleri Zeynep Altınok, Ali Haydar Hakverdi ve Akın Üstündağ da katıldı.

“Devlet Alevilere hesap vermeli”

Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre, Figen Yüksekdağ, "AKP cumhuriyeti bir diktatörlüğe dönüştürmeye çalışıyor" dedi. Yüksekdağ, "Geride bıraktığımız süreçte halklarımızın, işçilerin, emekçilerin mücadelesinin özü demokratik cumhuriyet mücadelesiydi. Ama uzun yıllar boyunca cumhuriyetin demokratik olabilmesi, bu değerli sıfatı hak edebilmesi için gerekli olan şeyler yapılmadı bu siyasi yaşam içerisinde. AKP-Saray iktidarı da bu cumhuriyeti adeta bir diktatörlüğe çevirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. İşte bizlerin bugün demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti mücadelesinin kendi birliğimize, hoşgörü hareketimize ortak demokratik hedeflerine bağlı olarak yürütmemiz, sürdürmemiz çok daha büyük bir zorunluluk ve aciliyet haline gelmiştir" diye konuştu.

Yüksekdağ, cumhuriyetin demokratik olabilmesi için Alevilerin eşit yurttaşlık hakkına kavuşturulması ve tarihte Alevilere yönelik kırımlar ve katliamlar nedeniyle devletin hesap vermesi gerektiğini söyledi. Yüksekdağ, "Bu Cumhuriyet, bütün ezilenlerin eşitliğini tanınmadıkça asla ve asla demokratik bir cumhuriyet hüviyetine bürünemeyecektir. Bütün kesimler 'cumhuriyetin demokratikleşmesi' için çalışmalı" dedi.

“Meclis, Saray bürosu yapılmak isteniyor”

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "AKP halkların iradesinin yansıdığı meclisi adeta kendi bürosu haline dönüştürmeye çalışarak AKP-Saray iktidarının baskıcı anlayışla demokrasinin önünü kapatıyor" ifadesini kullandı.

Yüksekdağ son olarak şunları söyledi: "Bugün Meclis, halkın özgür demokratik iradesinin konuştuğu, konuşulduğu bir yer olmaktan çıkarılmıştır. Bugün Meclis özellikle de milletvekili dokunulmazlığı kaldırma müdahalesi ile birlikte bir Saray bürosuna dönüştürülmeye çalışılıyor. Saray'ın bir danışma meclisi haline dönüştürülmeye çalışılıyor. Halkın seçme ve seçilme iradesi ve hakkı sayısız kere saldırıya uğradı. Ama bugün çok açık bir şekilde gasp edilme girişimiyle karşı karşıyayız. Ve bugün demokrasinin tesis edilmesi bakımından bütün yollar AKP-Saray iktidarının bu baskıcı anlayışıyla kapatılmış durumda."