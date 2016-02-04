Demirtaş, Yüksekdağ ve 3 HDP milletvekili hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Selma Irmak, Sırrı Süreyya Önder ve Ertuğrul Kürkçü hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Başsavcılık, 26 Aralık 2015'te Kayapınar Spor Salonunda iki gün süren Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Olağanüstü Genel Kurulunda sözde "öz yönetim" ilanına ilişkin yaptıkları konuşma nedeniyle Demirtaş, Yüksekdağ, Irmak, Önder ve Kürkçü hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma kapsamında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Selma Irmak, Sırrı Süreyya Önder ve Ertuğrul Kürkçü hakkında fezleke hazırlayan başsavcılık, şüphelilerin, üzerlerine atılı suçların yasal unsurlarının oluştuğu gerekçesiyle Anayasa'nın 83. maddesine istinaden, "dokunulmazlıklarının kaldırılması" talebinde bulundu.

Fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.