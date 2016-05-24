T24 LogoT24 Logo
Politika

Figen Yüksekdağ: Bayrak indirilmesi provokasyon

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, olayı gördükleri anda Emniyet'e bilgi verildiğine yönelik ellerinde telefon kayıtlarının olduğunu söyledi

24 Mayıs 2016 01:53

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından “Darbeye karşı demokratik halk buluşması” etkinliğinde, bir çocuğun belediye önündeki direkte bulunan Türk bayrağını indirmesinin 'provokasyon' olduğunu dile getirdi.

imctv'de Banu Güven'in sunduğu Artı Haber’e telefonla bağlanan HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ, yaşananları değerlendirdi.

Yüksekdağ, bayrağın indirilmesini “provokasyon” olarak nitelendirdi.

Olayla ilgili HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve milletvekillerin olayın birinci tanığı olduğunu vurgulayan Yüksekdağ, gördükleri andan itibaren Emniyet’e bilgi verildiği yönünde ellerinde telefon kayıtlarının olduğunu söyledi.

ETİKETLER

HDPFigen YüksekdağBanu GüvenMithat Sancar

İlgili Haberler

Mardin'de HDP mitingine müdahale; Yüksekdağ belediye binasında mahsur kaldı

Yaşanan olaylarda 20 kişi gözaltına alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24