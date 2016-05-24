Figen Yüksekdağ: Bayrak indirilmesi provokasyon

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından “Darbeye karşı demokratik halk buluşması” etkinliğinde, bir çocuğun belediye önündeki direkte bulunan Türk bayrağını indirmesinin 'provokasyon' olduğunu dile getirdi.

imctv'de Banu Güven'in sunduğu Artı Haber’e telefonla bağlanan HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ, yaşananları değerlendirdi.



Yüksekdağ, bayrağın indirilmesini “provokasyon” olarak nitelendirdi.



Olayla ilgili HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve milletvekillerin olayın birinci tanığı olduğunu vurgulayan Yüksekdağ, gördükleri andan itibaren Emniyet’e bilgi verildiği yönünde ellerinde telefon kayıtlarının olduğunu söyledi.