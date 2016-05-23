Mardin'de HDP mitingine müdahale; Yüksekdağ belediye binasında mahsur kaldı

HDP ve DBP’nin Mardin’in Kızıltepe ilçesinde düzenlediği miting öncesinde olaylar çıktı. Polis, PKK flaması asarak, Abdullah Öcalan lehine slogan atan gruba, sert müdahalede bulundu. Müdahale sırasında belediye binasında bekleyen HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri içeride mahsur kaldı. Yaşanan olaylarda 20 kişi gözaltına alındı.

HDP ve DBP Mardin İl Örgütleri tarafından, Kızıltepe ilçesinde “Darbeye karşı demokratik halk buluşması” sloganı ile miting düzenlendi. Tepe Başı Mahallesi’nde bulunan belediye binası bahçesinde düzenlenen mitinge, çok sayıda kişi katıldı.



HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, DBP Genel Merkez yöneticileri ve milletvekillerinin de katılması planlanan miting öncesinde olaylar çıktı. HDP’lilerin platforma çıkmasının beklendiği sıralarda, kitle içerisinde bulunan bir grup tarafından, belediye binasının önünde bulunan göndere PKK flaması asıldı. Grup, daha sonra Abdullah Öcalan lehine slogan attı. Miting nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, flamanın indirilmesini istedi. Ancak grup, polisin bu uyarısını dikkate almadı. Bunun üzerine polis, gruba biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahalenin ardından grup dağılırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Müdahale sırasında belediye binasında bulunan Eş Genel Başkanı Yüksekdağ ile HDP’li milletvekilleri ve DBP’li yöneticiler, belediye binasında mahsur kaldı.