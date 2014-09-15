FIFA'daki rüşvet iddiasında ilk itiraf: Saati torbaya koymuşlar görmedim

FIFA’da patlak veren saat krizinin ardından gözler FIFA Etik Kurulu Başkanı Michael J. Garcia ve Denetim Kurulu Başkanı Domenico Scala’nın başlattığı soruşturmaya çevrildi. İcra Kurulu'nun Alman üyesi Theo Zwanziger ise saati aldığını itiraf ederken “Otel odamın kapısına bir torba asmışlardı. O torbada bir saat olduğunu sonradan gördüm” savunması yaptı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; FIFA Etik Kurulu, aralarında Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı ve FIFA İcra Kurulu üyesi Şenes Erzik’in adının geçtiği üyelerden Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) tarafından dağıtılan lüks kol saatlerinin geri verilmesini istedi. Erzik, saati kabul edip etmediği ile ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, “Soruşturma sonunda ne olduğunu görürsünüz” diye konuştu.

CBF’nin ‘lüks hediyesi’ ‘Pershing Chronograph 005 CBF’ model saatlerinin değerinin 20 bin Euro (60 bin TL) olduğu öğrenildi. Brezilya Futbol Federasyonu’nun dağıttığı saatlerin toplam değeri ise yaklaşık 1.5 milyon Euro. Sadece ‘sembolik’ hediyeleri kabul etmelerine izin verilen FIFA İcra Kurulu üyelerinin gizlice aldıkları hediyelere bakılırsa 20 bin Euro’luk saatler belki de onlar için gerçekten ‘sembolik’ sayılabilir.

FIFA: İddiaları inceliyoruz

Haber üzerine FIFA, internet sitesinden bir açıklama yayımladı. Açıklamada, CBF’nin resmi sponsoru tarafından federasyonun 100. kuruluş yıldönümü anısına üretilen kol saatlerinin, aralarında FIFA İcra Kurulu üyelerinin de bulunduğu çeşitli kişilere dağıtılması konusunda FIFA Etik Kurulu’nun bilgilendirildiği ve kurulun meseleyle ilgilendiği bildirildi.

İlk itiraf geldi

FIFA İcra Kurulu’nun Alman üyesi Theo Zwanziger saati aldığını itiraf ederken ilginç bir savunmada bulundu. Zwanziger, Dünya Kupası sırasında Sao Paulo’da Grand-Hyatt Otel’deki süitinde kapıya asılmış bir torba bulduğunu belirterek “Çok kısa torbanın içine baktığımda Brezilya ve FIFA forması, tükenmez kalem, flama ve rozeti gördüm. Torbaya bir daha dokunmadım. Almanya’ya geldiğimde bir İngiliz gazeteci beni aradı ve saat alıp almadığımı sordu. Bunun üzerine torbaya baktığımda Brezilya formasına sarılı bir saat buldum” dedi. Bunun üzerine Etik Kurulu’nu aradığını ve saati iade etmek istediğini söyleyen Zwanziger “Eğer bu pahalı bir saatse CBF büyük bir terbiyesizlik yapmış. Ve cezalandırılması gerekir” diye konuştu. FIFA Hakem Komitesi Başkanı Kuzey İrlandalı Jim Boyce da saati aldığını kabul ederken “Pahalı bir hediye olduğunu bilmiyordum” savunmasını yaptı. Bu arada FIFA sağlık ekibi yöneticisi Belçikalı Michel D’Hooghe’nin de CBF’den aldığı saati akrabasına hediye ettiği öğrenildi.

FIFA İcra Kurulu’ndan Ürdünlü Prince Ali Bin Al-Hussein, Amerikalı Sunil Gulati, Avustralyalı Moya DODD’un hediye saatleri kabul etmediği öğrenildi.