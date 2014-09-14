Brezilya'nın FIFA yetkililerine saat hediyesi 'rüşvet' soruşturmasına girdi

2014 Dünya Kupası'nın evsahibi Brezilya'nın, FIFA yetkililerine pahalı kol saati verdiği ortaya çıktı. Hediyeleri 'suç' sayan FIFA Başkanı Sepp Blatter ve İcra Kurulu üyesi Şenes Erzik'in de aralarında yer aldığı 25 yetkiliden kimlerin saati kabul ettiğini araştırıyor.

Brezilya’da düzenlenen 2014 Dünya Kupası’nda Brezilya Futbol Federasyonu’nun (CBF) düzinelerce lüks marka kol saatini FIFA yetkililerine verdiği ortaya çıktı. İngiliz basınının hemen ardından Alman basınına yansıyan ‘skandal’ üzerine FIFA Etik Kurulu’nun soruşturma başlattığı öğrenildi.

Sami Gürel’in Cumhuriyet’teki haberine göre, Etik Kurulu Başkanı Michael Garcia ve Domenico Scala tarafından yürütülen incelemede aralarında FIFA Başkanı Sepp Blatter ve İcra Kurulu üyesi Şenes Erzik’in de yer aldığı 25 FIFA yetkilisinden, kimlerin saatleri kabul edip etmediğinin araştırıldığı belirtildi.

Brezilya Futbol Federasyonu’nun resmi sponsorları arasında yer alan İsviçre saat firması Parmigiani Fleurier’in 10 bin Avro (30 bin TL) ila 90 bin Avro (270 bin TL) değerindeki saatlerin 25 FIFA yetkilisinin dışında Güney Amerika Futbol Konfederasyonu üyelerine ve şampiyonaya katılan 32 ülke federasyonu başkanına turnuva anısına hediye olarak verildiği ifade edildi. Şenes Erzik ise “Konuyla ilgili olarak FIFA bize konuşma yasağı getirdi” dedi.

20. maddeye göre suç

FIFA’nın 2012 yılında değişen yeni Etik Talimatnamesi’nin 20. maddesinde ‘hediye alma ve verme’ başlığındaki bölümde, FIFA yetkililerinin ancak ‘sembolik ve değersiz hediyeleri’ kabul edebileceği açıkça belirtiliyor.

Saat krizi patlak vermeden çok kısa bir süre önce Dünya Kupası sırasında, FIFA’nın 2014 sponsorları arasında yer alan Hublot firması yine üyelere lüks kol saati hediye etmek istemişti.

Bunun üzerine Etik Kurulu Başkanı Garcia’nın ‘Değerli hediyelerin alınmasının yasak olduğunu ve bununla ilgili soruşturma başlatılacağını’ söylemesiyle FIFA üyeleri saatleri almaktan vazgeçmişti.

Bu olaydan kısa bir süre sonra Brezilya Federasyonu’nun verdiği hediyelerin ortaya çıkması büyük yankı uyandırdı.