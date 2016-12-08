FIFA Başkanı: Cinsel istismar suçluları futboldan men edilmeli

FIFA Başkanı Gianni Infantino, küçük yaştaki futbolculara yönelik cinsel istismar skandalında suçlu olanlara en sert şekilde ceza verilmesi gerektiğini söyledi.



Singapur'da bulunan Infantino, İngiltere'de giderek büyüyen cinsel istismar skandalı ile ilgili konuştu. Futbol dünyasının cinsel istismar konusunda daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Infantino, "Suçlular en sert şekilde cezalandırılmalı ve futboldan tamamen men edilmeli." dedi.

İngiltere'de itirafla gündeme geldi

Bury ve Sheffield United'ın eski futbolcusu Andy Woodward'ın, futbola başladığı dönemde teknik direktör Barry Bennell'in cinsel istismarlarına maruz kaldığını açıklamasıyla başlayan İngiliz futbolundaki pedofili ve cinsel istismar tartışmalarında, 17 polis ekibi görev yapıyor.

Çocukları korumak için 1884 yılında başkent Londra'da kurulan Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği (NSPCC), bu konuyla ilgili oluşturduğu şikayet hattına 23-29 Kasım tarihlerinde 860 ihbar aldığını bildirmişti.