Fatih Terim: Altyapılarda cinsel istismar bir hayli fazla!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, altyapılarda çocuk istismarı ile ilgili verdiği röportajda, "TFF’de göreve gelir gelmez, bu konuyla ilgili bir birim oluşturulması talimatını verdim. Fiziksel ve duygusal istismardan daha önemlisi cinsel istismar da bir hayli fazla." diye konuştu.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İngiltere’de ortaya çıkan altyapılarda taciz skandalının ardından Habertürk Gazetesi’ne Türkiye’deki durumu değerlendirdi.



Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, “Çocuklarımızın fiziksel ve duygusal zarar görmeden, düzgün bir kişilik ve sağlam bir karaktere sahip olarak gelişmelerini sağlamak bizim sorumluluğumuzdur. Sporda hakaret, aşağılama, dışlama, küfür ve dayak gibi uygulamaların çocukların tüm hayatını etkileyip mutsuz olmalarına sebep olduğu, toplumda hak ettikleri yere gelmelerini bile olumsuz etkilediği açık” dedi.

"Fiziksel ve duygusal istismardan çok cinsel istismar bir hayli fazla"

Çocukların yıldız futbolcu olmadan önce iyi bir birey, iyi bir insan olması üzerine bir felsefe kurduklarını belirten Terim, “Genç sporcuların gelecek hedefleri, onları istismar tehlikesine açık hale getiriyor. TFF'de göreve gelir gelmez, bu konuyla ilgili bir birim oluşturulması talimatını verdim. Bu projeyi uygulamaya başladığımızda çok daha zor, büyük ve derin bir sorun ile karşı karşıya olduğumuzu gördük. Fiziksel ve duygusal istismardan daha önemlisi cinsel istismar da bir hayli fazla… Kulüplerdeki teknik adam ve yöneticiler için 4 temel ilke koyduk. Sporculara saygın ortamlar sunmak / Sorumlu antrenörlük anlayışı / İnsanlar arası ilişkilerde saygınlık / Sporun kendisine saygı…” diye konuştu.

“Üzeri kapatılan olaylar artık bize ulaşabiliyor”

Fatih Terim, futbolda istismarın önüne geçmek için özel bir birim oluşturulduğunu dile getirerek, “Futbolda istismarın her türlüsünün daha en başta, henüz vahim bir duruma gelmeden bildirilebilecek bir birim kurduk. Bu birime en fazla antrenörler ile ilgili şikayetler geliyor. Buraya ulaşanlar, kulüplerine yakışmayan istismarcıları şikayet ediyor ve yardım istiyorlar. Önceleri üzeri kapatılan olaylar artık bize ulaşabiliyor. Bazen çocuklar için değil antrenörleri, ağabeyleri ve amcaları bile tehlike arz edebiliyor. Bunları içimizden ayıklamak için hepimize görev düşüyor” dedi.

“Bir antrenör şu anda firari durumda”

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde meydana gelen birçok olaydan haberleri olduğunu ifade eden Terim, “Ayrım gören çocuk sporcular… Cinsel içerikli sohbetler… Fiziksel, duygusal ve hatta cinsel taciz olaylarına el koyduk. Adli makamlara intikal eden vakalar bile oldu. Yargıya intikal etmiş 10'dan fazla olay var, soruşturulan davalar var. Bir ihbarda adı geçen bir antrenör şu an firari durumda, yurtdışına kaçtığını duyduk. Bu bilgiler, çalışma ve gayretimizi de yükseltti” açıklamasını yaptı.

“Bu kişiler yargılanmalı”

Federasyonun bu kapsamda yargılama yapmasının mümkün olmadığını söyleyen Terim, şöyle devam etti:

“Haklarında kesinleşmiş mahkeme kararları bulunmalı. Çocuk istismarı, taciz gibi suçları yargılama yetkisi mahkemelerindir. Cezai takibat başlatılmalı ve bu kişiler yargılanmalıdır. Türk futbolunda çocuk korumanın standartlaştırılması için kulüplere bir kılavuz yazıyoruz. Yatılı spor kurumlarında çocukların doğru şekilde korunması için bir ‘Spor Eğitimi Veren Yatılı Kurum Kılavuzu' hazırladık. Bu belge izinler, mekanlar, genel güvenli yaşam konularını içeriyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ilgili mevzuatı ile uyumludur.”

