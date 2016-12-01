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Spor

İngiltere'de cinsel istismar şikâyetleri çığ gibi

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke cinsel istismar iddialarının, ülke futbol tarihindeki en büyük krizlerden biri olduğunu söylemişti

01 Aralık 2016 16:48

İngiltere'de kısa süre önce gündeme gelen küçük yaştaki futbolculara yönelik cinsel istismar skandalı giderek büyüyor. 

Bury ve Sheffield United'ın eski futbolcusu, 43 yaşındaki Andy Woodward'ın, futbola başladığı dönemde teknik direktör Barry Bennell'in cinsel istismarlarına maruz kaldığını açıklamasıyla başlayan İngiliz futbolundaki pedofili ve cinsel istismar tartışmaları, başka futbolcuların itirafları, artan ihbar sayısı ve polis soruşturmasıyla yeni boyut kazanıyor.

 

6 günde 860 ihbar geldi

 

Çocukları korumak için 1884 yılında başkent Londra'da kurulan Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği (NSPCC), bu konuyla ilgili oluşturduğu şikayet hattına 23-29 Kasım tarihlerinde 860 ihbar aldığını bildirdi.

15 polis ekibinin soruşturduğu skandalın ardından açıklama yapan İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke da, futboldaki cinsel istismar iddialarının, ülke futbol tarihindeki en büyük krizlerden biri olduğunu söylemişti.

2001 yılından itibaren çocukları korumak için yeni kurallar getiren federasyon yönetimi, takımlarda genç oyuncularla iletişim halinde olacak sosyal yardım görevlilerinin bulunmasını zorunlu kılmıştı.

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