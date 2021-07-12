FIFA 22'nin Türkiye'de çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Dünyanın en popüler futbol oyunlarından FIFA'nın yeni sürümü FIFA 22'nin fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı. EA Sports tarafından yapılan açıklamada oyunun 1 Ekim'de çıkacağı ve PC fiyatının 419 TL olduğu belirtildi.

Geliştirici firma Electronic Arts, geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşımla oyunun kapak yıldızının Kylian Mbappe olacağını duyurmuş, dünse bugünkü tanıtımı işaret eden kısa bir video paylaşmıştı.

Şimdiyse EA Sports, serinin son üyesi olacak FIFA 22’yi duyurdu. Böylelikle oyunun ülkemizdeki fiyatı ve çıkış tarihi de belli oldu.

FIFA 22’nin platformlara göre fiyatı şu şekilde olacak:

PC (Steam)

Standart Sürüm – 419,99 TL

Ultimate Sürüm – 559,99 TL

PS4 & PS5

Standart Sürüm – 500 TL (PS4) / 560 TL (PS5)

Ultimate Sürüm – 700 TL (PS4 & PS5)

Xbox

Standart Sürüm – 499,99 TL (Xbox One) / 559,99 TL (Xbox Series XIS)

Ultimate Sürüm – 699,99 TL (Xbox One & Xbox Series XIS)

Çıkış tarihi

Yapılan açıklamaya göre FIFA 22, konsollar ve PC platformunun yanı sıra Stadia için de çıkış yapacak. Bu noktada oyunun Standart Sürümü’nü satın alanlar 1 Ekim 2021 tarihinde oynamaya başlayabilecek. Öte yandan Ultimate Sürüm sahipleri ise oyuna 4 gün erken erişim hakkına (27 Eylül 2021) sahip olacak.