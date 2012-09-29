FIFA 13, futbolseverlerle buluştu

Futbolseverlerin merakla beklediği FIFA 13, Türkiye’de satışa sunuldu. EA Sports tarafından hazırlanan oyunda yetenek oyunları, ilk temas kontrolü, taktiksel frikikler ve EA Sports maç günü gibi daha birçok yeni özellik bulunuyor.

Oyunseverlere sunulan yeni FIFA oyunu, maç günü gerçek dünyadan gelen haberleri manşetler halinde oyuna aktarıyor. Sakatlıklar, cezalar, takımların form durumları ve medyadaki dedikodular oyun içi yorumlara ve maçlara etki ediyor. FIFA 13 bunlara ek olarak, oyun içinde gerçek dünya fikstürlerini ve en üst düzeydeki liglerde bulunan favori takımların derbi maçlarıyla sezonu da takip edebilmenize olanak tanıyor. FIFA 13, 100 üzerinden 90 ve üzerinde puan aldığı 32 ayrı incelemeyle şimdiden büyük bir başarıya imza atmış durumda.