Fiat’ın varisi: Cinsel istismara uğradım

Otomotiv devi Fiat’ın varisi Lapo Elkann, çocukken cinsel istismara maruz kaldığını açıkladı.

İtalyan otomotiv devi Fiat'ın kurucusu Agnelli Ailesi'nin en büyük varisi, çalkantılı hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Lapo Elkann, şaşırtıcı açıklamalar yaptı.

Dedesi Gianni Agnelli'nin 2003 yılında ölümünün ardından Fiat'ın başına geçmesi beklenirken, bu görevi kardeşi John Elkann'a bırakan 36 yaşındaki Lapo Elkann, İtalyan Il Fatto Quotidiano gazetesine özel açıklamalarla, ilk kez yaşadıklarını anlattı.

Papa Francesco'nun da mensubu olduğu Cizvit Tarikatı'na ait bir kolejde eğitim görürken burada cinsel istismara maruz kaldığını dile getiren Elkann, “Artık yaşadıklarımı gizlemek istemiyorum. Kardeşlerim devlet okulunda okurken beni Cizvit tarikatının yönetimindeki bir koleje gönderdiler. 13 yaşıma bastığımda, daha sonra hayatımda bana büyük zorluklar çıkaran, acı verici şeyler yaşadım. Yalnız ben değil beraber eğitim aldığım arkadaşlarım da bunu yaşadı. Cinsel istismardan bahsediyorum. Evet bunu yaşadım. Çok acı çektim. Ancak ben kendimi bir kurban olarak hissetmiyorum, asıl kurban, bunu yapanlardır” diye konuştu.

'Benim gibi istismar edilen arkadaşım intihar etti'

Bu travmayı aşmak için çok çaba sarfettiğini belirten Elkann, bunları neden yıllar sonra açıkladığını ise, “Benimle aynı hikayeyi yaşayan kolejden en yakın arkadaşım, bununla başa çıkamayarak bir buçuk yıl önce intihar etti. En yakın arkadaşınız kendini öldürdüğünde, siz de bunu sorgulamaya başlıyorsunuz. 'Onun için bir şey yapabilir miydim?' diye kendime soruyorum hep. Bu nedenle şimdi konuşuyorum tüm bunları” diye izah etti.

'Vakıf kuracağım'

Elkann, kendisi gibi cinsel istismara maruz kalanlara yardım etmek amacıyla bir vakıf kurmayı düşündüğünü söyledi. “Onlar için yararlı ve pozitif bir şeyler yapmak istiyorum” diyen Elkann, bir aile kurmak istediğini de dile getirerek, “Bunu 40 yaşına geldiğimde gerçekleştirebilirim” dedi.

Cizvit tarikatından, Lapo Elkann'ın iddialarına yönelik yanıt ise gecikmedi. İtalya Cizvit Okulları Temsilcisi Peder Vitangelo Denora'nın açıklaması kafaları karıştırdı. Denora, bu derin acı verici olaydan dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, “Lapo Elkann için kalpten dua ediyoruz ve başına gelen istismar olayını şiddetle kınıyoruz. Ancak şunu da açıklığa kavuşturmalıyız ki Elkann, ne İtalya'da ne de dünya genelinde Cizvitler'e ait olan hiçbir okulda eğitim almamıştır” diye konuştu.

Kendi işini kurdu

Uzun yıllar dünyanın en iyi giyinen erkekleri sıralamasında zirvesinde kalan Elkann, 2005 yılında girdiği uyuşturucu komasına girmesi ve 3 yıl önce Paris'te bir transseksüelle fotoğraflandığı, bunun basına sızdırılmaması için de fotoğrafçılara 300 bin Euro ödediği iddialarıyla adından çok söz ettirmişti.

Sıkıntılı günlerin ardından Elkann, şimdi kendi kurduğu 'Italia Independent' ve 'Independent Ideas' markalarıyla ön plana çıkıyor. Elkann, hasır şapka tasarımı, güneş gözlüğü, enerji içeceği ve votka üretimi, ünlü 'Bellini' kokteylinin teneke kutuya konması gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor.