'Fi' dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, online film ve dizi platformu Puhutv'de yayınlanan "Fi" dizisinin, Show TV'de de ekrana geleceğini iddia etti.

"Dizinin sanat yönünden çok, erotik tarafı konuşuldu" diyen Koloğlu, kaynağına “Peki bu sahneler ne olacak açık kanalda?” diye sorduğunu ifade etti; “Her sahneyi iki farklı şekilde çekiyorlar” yanıtını aldığını aktardı.

Sina Koloğlu'nun "Beren Saat internet dizisinde" başlığıyla yayımlanan (16 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

‘Fi’ hangi açık kanalda?

İnternet ortamı için çekilen dizilerin, açık kanallarda da yayınlanması gündeme geldi. İlk örnek ‘Masum’, Kanal D’de yayınlanacak. Ama asıl sürpriz, ‘Fi’ dizisiyle ilgili. Kuşlar dedi ki, “Bu diziyi Show TV aldı.” Dizinin sanat yönünden çok, erotik tarafı konuşuldu.



‘O ne sahneler?’ durumu. “Peki bu sahneler ne olacak açık kanalda?” diye sordum. “Her sahneyi iki farklı şekilde çekiyorlar” cevabı geldi. Ben de ister istemez ,“Millet şimdi merak edecek. Yayınlanırsa burası kesilmiş, orası uçmuş diye haberler çıkacak” dedim. “İlginç olan da bu zaten” yanıtını aldım.



Haydi hayırlısı.