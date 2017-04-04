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Medya

"Fi" 50 saatte 3.5 milyon kez izlendi

Fi'nin başrollerini paylaşan oyuncular Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç, Cannes'daki Uluslararası Televizyon Programları Fuarı'na katıldı

04 Nisan 2017 12:55

Yazar Azra Kohen'in üçlemesi Fi, Çi, Pi'nin ilk kitabından uyarlanan dizinin ilk 50 saatte 2 milyon 500 bin kez izlendiği açıklandı. Fi ekibi Cannes'da düzenlenen Uluslararası Televizyon Programları Fuarı'na (MIPTV) katıldı. 

Oyuncular Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç'ın katıldıkları fuarda dizinin ilk 50 saatte ne kadar izlendiği açıklandı.

Rekor izleyiciye ulaştı

Medyatava'da yer alan habere göre geçtiğimiz cuma akşamı düzenlenen bir lansmanla tanıtılan Fi, aynı akşam ilk üç bölümüyle puhutv’de yayınlandı. Dizi ilk 50 saatte 3 milyon 500 kez izlenerek rekor bir sayıya ulaştı.

İzleyenlerden tam not alan “Fi” oyuncularından Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç, Cannes’da düzenlenen Mipcom fuarına katıldı. Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, başrollerini Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi, Tülay Günal, Osman Sonat gibi oyuncuların paylaştığı, senaryosunu Nükhet Bıçakçı'nın kaleme aldığı, Mert Baykal’ın yönettiği Fi, yeni nesil online televizyon puhutv’nin ilk orjinal dizisi. İlk hafta sonunda rekor bir izlenmeye ulaşan Fi oyuncularından Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç ile dizinin yapımcıları Kerem Çatay ve Pelin Diştaş Yaşaroğlu Mipcom’da düzenlenen en önemli televizyon içerik fuarına katıldı. MIPTV kapsamında düzenlenen özel gösterimde katılımcılarla birlikte kolaj bölümü izleyen ekip akabinde konuşmacı olarak katıldıkları panelde büyük ilgi gördü. 

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