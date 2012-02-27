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FHM dergisinden ırkçı kapak özrü!

FHM dergisinin Filipinler’de yayımlanacak Mart kapağı tepkilere neden olunca, dergi yönetimi yeni sayıdaki fotoğrafın değiştirileceğini duyurdu.

27 Şubat 2012 17:37

 

T24 - Filipinler'de yayımlanan ünlü erkek dergisi, "ırkçı" olduğu yönünde eleştirilen kapak fotoğrafı nedeniyle özür diledi. 
 
Derginin tepki çeken kapağında, parlak, göz alıcı pembe bir mayokini giymiş ünlü oyuncu Bela Padilla’yı, siyah bikinili siyah kadınlar arasında gösteren bir fotoğraf kullanılmıştı. Dergi, kapak konusunu ise "Bela Padilla gölgelerden sıyrılıyor" başlığı ile duyurmuştu.  
 
Yeni sayının kapağı Facebook’a yüklendikten sonra, fotoğrafın "ırkçı" olduğu yönünde şikayetler geldiği belirtiliyor.  
 
Şikayetler üzerine özür dileyen dergi yönetimi, kapağın değiştirileceğini ve gelecek sayılarda konuyla ilgili daha hassas davranılacağını açıkladı. 
 
Annesi Filipinli, babası İngiliz olan Padilla, tanınmış bir dizi oyuncusu. 
 
 

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