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Politika

Fezlekelerde 'organik bağ' ve 'yüz kızartıcı suç' kriterine bakılacak

Mecliste halen 116 milletvekili hakkında 869 fezleke görüşülmeyi bekliyor. Fezlekeler incelenecek ve terör örgütü ile organik bağ ve yüz kızartıcı suçlar ile ilgili olanların görüşülmesi öne alınacak

05 Aralık 2012 16:52

 

Hülya Karabağlı / ANKARA 

 
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda 116 milletvekili hakkında 869 dokunulmazlık dosyası var.  Başbakan Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından,  komisyonun start vermesi bekleniyor.  869 fezleke, Terörle Mücadele Kanunu (TMK),  yüz kızartıcı suçlar gibi bazı kriterlere göre tasnif edilecek.  İncelemede, terör örgütüyle ‘organik bağ’ esas alınacak. Polise,  diğer kamu görevlilerine yönelik  şiddet, saldırı da dokunulmazlığın kaldırılmasında rol oynayacak. TCK’nin yüz kızartıcı suçlarını düzenleyen hükmünde ayıklama yapılacak. 
 
869 dosya değerlendirmesi için 5’ten fazla Hazırlık Komisyonu kurulabileceğine  dikkat çekiliyor. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce hakkındaki ‘cinsel taciz’ suçlamasına ilişkin dosyanın tek başına incelenebileceği belirtiliyor. 
700’e yakın fezlekesi olan BDP’liler hakkında, “Örgüt propagandası”, “örgüt üyeliği”, “2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanununa Muhalefet Etmek” “örgüte yardım yapmak”, “suç ve suçluyu övme halkın kin ve düşmanlığa tahrik etmek’  suçundan dosyalar var. Bir milletvekili hakkında birden fazla dosya bulunuyor. 
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın üç ayrı suçlamadan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç hakkında ise 2012 yılında düzenlenen ‘hakaret’ fezlekesi bulunuyor. Kabinenin bazı bakanları hakkında da dosyalar var.   Orman ve Su  İşleri Bakanı  Veysel Eroğlu,  ‘görevini kötüye kullanma’, İçişleri Bakanı  İdris Naim Şahin, ‘ihaleye fesat karıştırmak’,  Adalet Bakanı Sadullah Ergin,  ‘seçim  kanuna muhalefet’ ten fezlekeleri bekliyor.  Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın da  ‘ hakaret’  fezlekesi var.  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün Seçim Yasası’na muhalefetten dosyası bulunuyor.

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