Fezlekelerde 'organik bağ' ve 'yüz kızartıcı suç' kriterine bakılacak

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda 116 milletvekili hakkında 869 dokunulmazlık dosyası var. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından, komisyonun start vermesi bekleniyor. 869 fezleke, Terörle Mücadele Kanunu (TMK), yüz kızartıcı suçlar gibi bazı kriterlere göre tasnif edilecek. İncelemede, terör örgütüyle ‘organik bağ’ esas alınacak. Polise, diğer kamu görevlilerine yönelik şiddet, saldırı da dokunulmazlığın kaldırılmasında rol oynayacak. TCK’nin yüz kızartıcı suçlarını düzenleyen hükmünde ayıklama yapılacak.

869 dosya değerlendirmesi için 5’ten fazla Hazırlık Komisyonu kurulabileceğine dikkat çekiliyor. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce hakkındaki ‘cinsel taciz’ suçlamasına ilişkin dosyanın tek başına incelenebileceği belirtiliyor.

700’e yakın fezlekesi olan BDP’liler hakkında, “Örgüt propagandası”, “örgüt üyeliği”, “2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanununa Muhalefet Etmek” “örgüte yardım yapmak”, “suç ve suçluyu övme halkın kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçundan dosyalar var. Bir milletvekili hakkında birden fazla dosya bulunuyor.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın üç ayrı suçlamadan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç hakkında ise 2012 yılında düzenlenen ‘hakaret’ fezlekesi bulunuyor. Kabinenin bazı bakanları hakkında da dosyalar var. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ‘görevini kötüye kullanma’, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ‘ihaleye fesat karıştırmak’, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ‘seçim kanuna muhalefet’ ten fezlekeleri bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın da ‘ hakaret’ fezlekesi var. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün Seçim Yasası’na muhalefetten dosyası bulunuyor.