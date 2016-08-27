Feyzioğlu: Soruşturmayı sulandırıyorlar; işin ilginci FETÖ ihbarı yapanlar da FETÖ'cü

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, 15 Temmuz sonrası başlatılan darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı Gülen cemaatine yönelik soruşturmada bazı sorunlar olduğunu savundu. "FETÖ mensuplarının, örgütle ilgisi olmayan kişileri ihbar edip, aynı torbaya atılmasını gerçekleştirmek istediklerini" öne süren Feyzioğlu, "Her yerden FETÖ ihbarları yapılıyor. İşin ilginci ihbarı yapanlar da FETÖ'cü… Kim ya da kimler suçlu ve suçsuz arasında adil yargılama hakkını engelliyorsa biliniz ki onlar FETÖ'cüdür" dedi.

Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre, Feyzioğlu, darbe kalkışması ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast girişiminin altında iç savaş hesaplarının yattığı görüşünü savundu.

Sözcü gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ve Genel Müdürü Asım Akgül'le bir araya gelen Feyzioğlu'nun sorulara veridiği cevaplar şöyle:

"Ayaklanma başlatılacaktı"

"Sözde Kürdistan'ın kurulmasına destek olmadığımız için ülkemizde hain bir darbe girişimi yaşandı. 15 Temmuz gecesi çok üzücü olaylar yaşadık. Kumpas Balyoz davasında çok kıymetli askerler kumpaslar sonucu biçildi.

"Yabancı asker yerleşecekti"

"15 Temmuz'un amacı bir iç savaş çıkarmaktı. Bunun için yıllardır çaba gösterenler kendilerine göre önemli bir mesafe de almıştı. İç savaş çıkınca, Doğu ve Güneydoğu'daki askerlerimizin önemli bir bölümü büyük kentlere çekilmek zorunda kalacaktı. PKK bunu fırsat bilip silahlı ayaklanmaya geçecekti. Doğu ve Güneydoğu'da kanlı çatışmalar yaşanacak, örgüte karşı direnenler katledilecekti.

"PKK terör örgütü, Trabzon'dan İskenderun'a kadar bir hatta sahip olmak istiyor. Buna vatandaşlarımızın izin vermeyeceğini de biliyor. Kanlı olaylar yaşanınca, Birleşmiş Milletler olaya el koyacak, topraklarımıza yabancı ülke askeri yerleştirilecekti.

"PKK eylemleri arttı"

"Türkiye bir an önce toparlanmak, milli birliğini sağlamak zorunda… Toparlanarak bu günleri elbirliğiyle aşarız. Türk askeri, Cerablus'a girdiği için PKK da kanlı eylemlerini artırdı. Hainliklerini daha da artırmanın çabası içindeler. Bizi bu duruma hep yanlış Suriye politikası getirdi.

"Soruşturmaya gölge düşer"

"FETÖ'nün en çok istediği kirli torbaya herkesin atılmasıdır. Her yerden FETÖ ihbarları yapılıyor. İşin ilginci ihbarı yapanlar da FETÖ'cü… Temiz insanlar da aynı torbanın içine atılıyor. Bu durum, yürütülen FETÖ soruşturmasına gölge düşürür. Şunun iyi bilinmesi gerekir: Kim ya da kimler suçlu ve suçsuz arasında adil yargılama hakkını engelliyorsa biliniz ki onlar FETÖ'cüdür. Bazı görevliler, kraldan çok kralcı davranıp, soruşturmaları sulandırabiliyor."

Saray'daki adli yıl törenine katılmayacak

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun adli yılın açılışına katılmayacağı öğrenildi. Feyzioğlu, saraydaki kongre merkezinde yapılacak törene neden gitmek istemediğini şöyle açıkladı:

“15 Temmuz sonrası yaşanan, hepimizin ihtiyaç duyduğu milli birlik ve beraberlik ruhuna, yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını ulusal ve uluslararası kamuoyunda sorgulatarak zarar verebilecek bir organizasyonu doğru bulmayacağımızı ve meselenin iletişim yoluyla çözülebileceğine inanıyorum.”