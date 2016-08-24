"Erdoğan'la çay toplayan yargıdan sonra Metin Feyzioğlu'yla savunma da yürütmeye teslim"

İstanbul Barosu, adli yıl açılışının Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacağının açıklanmasının ardından Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu eleştirdi. İstanbul Barosu Genel Sekreter Hüseyin Özbek, "Barolar yürütmeye karşı daha bağımsız bir konumda olmalıdır" dedi. Avukat Turgut Kazan, ise “Yargıtay ve Danıştay Başkanları’nın çay toplama ve alkışlı Hacıbektaş gösterisiyle yargı bağımsızlığı bitmişti. Şimdi, Metin Feyzioğlu eliyle, yeni bir adım atılıyor. Yargı yılı açılışı Saray’a taşınıyor. Ve böylece, yargıyla birlikte savunma da, yürütmeye teslim edilmiş olacak..." ifadelerini kullandı.

Melih Aşık'ın Milliyet gazetesinin bugünkü (24 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan 'Savunma teslim!' başlıklı yazısı şöyle:

Yeni adli yıl açılış töreni 1 Eylül’de Beştepe’de yapılacak. Açılışta, Yargıtay Başkanı ve Barolar Birliği Başkanı’nın ardından Cumhurbaşkanı konuşacak.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 70 baro başkanı ile birlikte ziyareti sonrasında, “Adli yıl açılışında sürpriz olabilir” demişti. İki gün sonra Yargıtay Başkanlığı, daha önce davetiyeleri gönderilen otel yerine Beştepe’de yapılmasına karar verdi. Beştepe’yi belli ki Cumhurbaşkanı istedi.

Avukat Turgut Kazan diyor ki:

“Yargıtay ve Danıştay Başkanları’nın çay toplama ve alkışlı Hacıbektaş gösterisiyle yargı bağımsızlığı bitmişti. Şimdi, Metin Feyzioğlu eliyle, yeni bir adım atılıyor. Yargı yılı açılışı Saray’a taşınıyor. Ve böylece, yargıyla birlikte savunma da, yürütmeye teslim edilmiş olacak...

İstanbul Barosu 1 Eylül’de Beştepe’ye çıkılmasına karşı... Sebebini Genel Sekreter Hüseyin Özbek şöyle anlatıyor:

- Barolar yürütmeye karşı daha bağımsız bir konumda olmalıdır. Beştepe’deki açılışa katılmanın bu bağımsızlığa gölge düşüreceğini düşünüyoruz. Yargı bir başka otoritenin ayağına gidince yargı bağımsızlığı flulaşıyor...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan üç gün önce:

“Adli yıl açılışının Cumhurbaşkanlığı Sarayında yapılması, yargı geleneklerine ve kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırıdır”, demişti...

Peki Genel Başkan Kılıçdaroğlu davetli olduğu açılışa katılmayacak mı?

Katılırsa bunu nasıl izah edecek?

Yasa masa kalmadı!

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri dün Anıtkabir’e çelenk koydu ve Çankaya’ya geçerek bu yılın ikinci toplantısını yaptılar.

OHAL kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararnameyle YAŞ yapısında değişikliğe gidildi malum. YAŞ’ta artık Başbakan ve Dışişleri Bakanı dahil 10 bakan yer alıyor. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları askeri kanadı oluşturuyor. Dışişleri Bakanı’nın YAŞ’ta işi ne, gibi tartışmaları bir yana bırakalım... KHK ile kanun değiştirilir mi? YAŞ’la oynanır mı?

Prof. Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku adlı muhteşem kitabının 20. baskısında kanun hükmünde kararnamelere de geniş yer ayırmış.

Kitap KHK’lerin yetki sınırını şöyle çiziyor:

1. Olağanüstü hal süresince ve olağanüstü hal bölgesinde uygulanır

2. Olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda düzenlemeler yapabilir

3. Kanunlarda değişiklik yapamaz...

Soralım; YAŞ yapısının değiştirilmesi olağanüstü halin gerekli kıldığı bir konu mudur?

YAŞ’ın yeni yapısı olağanüstü hal süresince mi gereklidir?

OHAL bitince eski duruma dönülecek mi?

Böyle niyetler elbet söz konusu değil... Yapılan değişiklik kalıcıdır.

Kanuna uyan bir tarafı da yoktur.

Peki YAŞ’da bu yapılanmaya neden gerek görüldü? Bu yapılanmada atama ve terfiler liyakate göre mi sadakate göre mi yapılır!

Askeri

İstanbul’un her yanını betonladılar... Kala kala sadece mezarlıklar ile askeri alanlar yeşil kalmıştı.

Şimdi askeri garnizonların da şehir dışına taşınmasıyla o yeşil alanlar da betona dönüşecek.

Çünkü Türkiye’yi yöneten zihniyetin “para”dan başka değer yargısı yok. Boş alanı görünce aklına çocuklar için park değil yandaşlar için rant geliyor...

Çok da aceleleri var. Maltepe’deki Zırhlı Tugay dün alelacele Trakya’ya yollandı? Acaba bu tugay için Trakya’da gerekli tesisler inşa edildi mi? Bir ayda bu mümkün mü?

Askeri alanlar halka aittir. Halkın yararlanacağı tesisler yapılmalıdır. Alanlar yandaşlara peşkeş çekilmez de halka açılır ve biz yalancı çıkarsak... Çok seviniriz...

Rio Olimpiyat Oyunları’nda Yunanistan, İran, Gürcistan, Azerbaycan vb. ülkelerin gerisinde kaldık!

Akif Kökçe: “Terör ve darbe olimpiyatları” olsa cemaat ve tarikatların yetiştirdiği “altın nesil” bütün madalyaları toplamıştı!

CHP

Elazığ’da Emniyet Müdürlüğü önünde bomba patladı, CHP oraya bir heyet gönderdi...

Gaziantep’teki alçakça saldırı sonrasında oraya da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu gidiyor.

CHP mağdurların yanında yer alıyor, onların acısını paylaşıyor. İyi güzel...

Ama muhalefet partisinden beklenen bu değil...

Ondan beklenen politika üretmek.

İktidarın yanlışlarını anında tespit etmek...

Sesini yükseltmek halkı aydınlatmak...

Mücadeleyi sözde bırakmamak, eyleme dönüştürmek.

CHP’den beklenen bunlardır...

AKP’nin izin verdiği kadar muhalefet yapmak...

İktidarın yardımcısı gibi çalışmak...

Ana görevi hükümete uyum sağlamakmış gibi davranmak değil.